Брэд Питт принял судьбоносное решение

Источники в Лос-Анджелесе сообщают о том, что знаменитый голливудский актер заявил, что больше никогда не женится и вообще не собирается связываться с женщинами.
По информации replyua.net, источник в окружении Брэда Питта накануне сообщил, что артист принял судьбоносное решение и никогда его не изменит. Анджелина Джоли, в свою очередь, заявила, что в ближайшее время удалит с тела татуировки, которые так или иначе связаны с Питтом. «Брэд из тех людей, которые придерживаются семейных ценностей, и брак для него был важной составляющей всей жизни, но теперь он сильно напуган и расстроен. Еще в день свадьбы он дал понять, что Джоли является единственной женщиной в его жизни, и он собирается прожить с ней до самой смерти. И Питт сдержит свое обещание – больше в его жизни не будет других женщин», передал источник.
Друг Анджелины Джоли выступил с ответным заявлением и отметил, что актриса также тяжело переживает развод и даже готова пройти через болезненный процесс удаления татуировок, лишь бы ей ничего не напоминало о Питте. Она собирается начать жизнь с чистого листа, отметил знакомый Энджи. Напомним, что Джоли и Питт были вместе больше десяти лет, а два года назад сочетались браком.
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