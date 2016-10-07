валюта
СпецтемаУкраинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

Брэд Питт принял судьбоносное решение

Брэд Питт принял судьбоносное решение
Источники в Лос-Анджелесе сообщают о том, что знаменитый голливудский актер заявил, что больше никогда не женится и вообще не собирается связываться с женщинами.

По информации replyua.net, источник в окружении Брэда Питта накануне сообщил, что артист принял судьбоносное решение и никогда его не изменит. Анджелина Джоли, в свою очередь, заявила, что в ближайшее время удалит с тела татуировки, которые так или иначе связаны с Питтом. «Брэд из тех людей, которые придерживаются семейных ценностей, и брак для него был важной составляющей всей жизни, но теперь он сильно напуган и расстроен. Еще в день свадьбы он дал понять, что Джоли является единственной женщиной в его жизни, и он собирается прожить с ней до самой смерти. И Питт сдержит свое обещание – больше в его жизни не будет других женщин», передал источник.

Друг Анджелины Джоли выступил с ответным заявлением и отметил, что актриса также тяжело переживает развод и даже готова пройти через болезненный процесс удаления татуировок, лишь бы ей ничего не напоминало о Питте. Она собирается начать жизнь с чистого листа, отметил знакомый Энджи. Напомним, что Джоли и Питт были вместе больше десяти лет, а два года назад сочетались браком.

Горячая тема: Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
06 окт 2016
80718

Украинские хакеры организовали трансляцию Гимна Украины в Крыму – реакция крымчан (ВИДЕО)

Как сообщает replyua.net, на территории оккупированного полуострова находится множество людей, ждущих возврата Крыма в состав Украины, – они не отказались от украинского гражданства и не приняли

06 окт 2016
21751

Тимошенко открыто обвинила Порошенко в войне на Донбассе и развале страны

Юлия Тимошенко заявила о том, что Президент Украины Петро Порошенко проявляет заинтересованность в нестабильности Украины, в частности, в вооруженном конфликте на востоке нашей страны и в торговых


Свежие новости

Ураган Мэттью уже в США, число жертв стихии выросло до 260 человек

Олешко: рейдера и похитителя людей выберут губернатором Киевщины

Власти Финляндии заявили о вторжении двух российских Су-27

Брэд Питт принял судьбоносное решение

Синоптики: 7 октября дожди и заморозки

Пономарь: не все поняли мой вчерашний пост

Стало відомо як відреагували в Пентагоні на погрозу збивати американські літаки

Хто стане новим Генеральним секретарем ООН?

Америка втратила надію на ООН і тепер каратиме Росію поза межами цієї організації

Брюссель живет с постоянной террористической угрозой

Россия и Украина борются за "золото скифов" в нидерландском суде

Колишнього севастопольського депутата судять за державну зраду

Як закон Савченко стимулює ріст злочинності в Україні

в Эфиопии трагически погибла сотрудница американского университета

Розплата за слабкість: чому Польща нагнітає антиукраїнську істерію

Прокуратура Крыма не верит российским документам, требует украинские

Індульгенція для Партії регіонів

Портніков пояснив чому перестали сміятись російські «Іскандери»

Санкции оставили крымчан без единственного томографа

"Тихая революция" Терезы Мэй

 Новости за день