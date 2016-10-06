Джоли идет на примирение с Энистон, чтобы засудить Питта

Анджелина Джоли готова пойти на контакт с Дженнифер Энистон и даже вызвать ее в суд, чтобы та свидетельствовала против Брэда Питта. Как передает replyua.net, ссылаясь на RadarOnline, Джоли надеется, что Дженнифер Энистон простит ее за то, что в свое время Анджелина разрушила брак Брэда и Дженнифер, а также расскажет в суде о том, что у Питта начались проблемы с алкоголем и наркотиками много лет назад.
Западный источник сообщает, что знакомые супружеской пары уже назвали этот шаг «безжалостным и коварным», а также утверждают, что Джоли загнала Питта в угол, а тот целыми днями плачет и мечтает вернуть жену назад. «Анджелина играет на Брэде, как на скрипке, и неизвестно, чем эта история закончится, но у нее точно не будет хэппи-энда», говорят знакомые. Джоли уехала с детьми из дома, а также заблокировала номер мужа.
Со стороны Энистон еще не прозвучало никаких заявлений. Напомним, что Энистон люто ненавидит Джоли и по сей день, и за много лет так и не смогла простить поступок своего мужа и Джоли, которая увела его из семьи. Анджелина разрушила брак Энистон и Питта, и в свое время этот поступок осудили многие.
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