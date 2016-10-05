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Названі найбагатші актори серіалів

Названі найбагатші актори серіалів
«Дівчата Гілмор» обійшли «Гру престолів», але найбільше заробляють телеведучі. Голлівудське видання Variety опублікувало рейтинг найбільш високооплачуваних акторів у телепроектах, інформує replyua.net.

Найбільші гонорари – по одному мільйону доларів за один епізод серіалу в жанрі комедії – отримують актори серіалу каналу CBS «Теорія Великого вибуху». У перших рядках списку вказані: Джим Парсонс (виконавець ролі доктора Шелдона Купера), Кейлі Куоко (Пенні) і Джонні Галекі (Леонард Хофстедтер). Відзначимо, що раніше актори цього серіалу зайняли перші місця рейтингу Forbes, як найбагатші телеактори.

Дуейн Джонсон платять по 400 тисяч доларів за один епізод в серіалі «Гравці». Емма Стоун і Дрю Беррімор заробляють по 350 тисяч доларів за участь в нових проектах Netflix – «Маніяк» і «Дієта Санта-Кларіта».

Перші три місця за величиною гонорару в телесеріалах в жанрі драма займають Лорен Грем («Дівчата Гілмор», 750 тисяч доларів за епізод), Алексіс Бледел («Дівчата Гілмор», 750 тисяч доларів за епізод) і Марк Хермон («Морська поліція: Спецвідділ», 525 тисяч доларів). На четвертому місці – Кевін Спейсі, який отримує по 500 тисяч доларів за кожен епізод «Карткового будиночка».

Також по 500 тисяч за серію платять акторам популярного серіалу «Гра престолів» - Пітеру Дінклейдж, Ліні Хіді, Кіту Харінгтону, Емілія Кларк і Ніколо Костер-Вальдано.

Найбільші ж суми в рейтингу – у телеведучих. Так, Джудіт Шейндлін, відома публіці як ведуча власного шоу «Суддя Джуді», заробляє по 47 мільйонів доларів в рік. Метт Лауер, ведучий програми Today з 1996 року, отримує 22-25 мільйонів доларів на рік. А Еллен Дедженерес платять по 20 мільйонів доларів в рік.

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Путин предложил Обаме уйти из Донбасса в обмен на Крым и пять стран, - Гавриш

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