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Джоли отказалась от помощи полиции при разводе

Джоли отказалась от помощи полиции при разводе
Анджелина Джоли заявила, что не хочет, чтобы правоохранительные органы вмешивались в бракоразводный процесс, и все нюансы она сможет уладить мирным путем.

Как информирует replyua.net со ссылкой на западные источники, правоохранительные органы собирались инициировать уголовное преследование Брэда Питта, если будет доказано его жестокое обращение с детьми, однако Джоли отказалась сотрудничать со следователями. Кроме того, Питт добровольно согласился проходить регулярные проверки на наркотическую и алкогольную интоксикацию. Напомним, что временную опеку над детьми получила Джоли, и это распоряжение будет действовать до конца текущего месяца. Судя по всему, Анджелина серьезно настроилась на развод, чего не скажешь о Брэде. На днях он общался с отцом Энджи, Джоном Войтом, и просил его, чтобы тот повлиял на дочь и уговорил ее вернуться в семью.

В близком окружении пары заявили, что Питт не намерен отступать, и он признался, что по-прежнему любит Анджелину и будет бороться за сохранение брака. Сама Джоли еще несколько дней назад оставила Питта, уехав с детьми в съемные апартаменты. Там она будет дожидаться суда.

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