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Брэд Питт просит отца Джоли помирить его с женой

Брэд Питт просит отца Джоли помирить его с женой
На днях Брэд Питт попытался поговорить с Джоном Войтом, отцом Анджелины Джоли, чтобы тот повлиял на свою дочь. Как информирует replyua.net, ссылаясь на западные таблоиды, Питт уже несколько дней идет на контакт с супругой, однако она игнорирует его звонки.

Кроме того, через несколько дней после подачи документов на развод актриса сняла дом и переехала туда с детьми, оставив Питта одного. Суд вынес постановление о временном опекунстве над детьми на месяц, и теперь Брэд может видеться с семьей только в присутствии врача, а также его обязали регулярно сдавать анализы на наркотики и алкоголь. Однако Анджелина непреклонна и отказывается даже разговаривать с мужем.

Источник, близкий к паре, сообщил, что Питт ее по-прежнему любит и на днях заявил, что не собирается искать замену Анджелине. Более того, актер уверен, что сможет предотвратить начало судебного процесса и восстановить отношения с женой. Напомним, что Джоли и Питт были вместе двенадцать лет, однако свадьбу сыграли только два года назад. Пара Анджелина-Брэд считалась одной из самых крепких и красивых в мире, поэтому новость о разводе шокировала поклонников по всему миру.

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