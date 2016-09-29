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После анонсирования развода Джоли прячется от журналистов и не выходит на связь

После анонсирования развода Джоли прячется от журналистов и не выходит на связь
Информация о разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта стала шокирующей для многих, и десятки знаменитостей, в том числе и предполагаемые «любовницы» Брэда Питта, сделали множество заявлений, и это сделали почти все, - за исключением самой Анджелины Джоли.

Как передает replyua.net, актриса полностью отстранилась от журналистов, а также игнорирует звонки Питта и прячется с детьми в Малибу, - несколько дней назад Джоли уехала от Питта и сняла небольшой дом. Журналисты подозревают, что тишина со стороны Анджелины – тревожный знак, и скоро начнется настоящая буря, поскольку, если женщина замолкает, это значит, что она готовит что-то недоброе. По мнению представителей западных СМИ, актриса разрабатывает план, согласно которому Питт окажется виновным во всех бедах, а Анджелина выиграет бракоразводный процесс.

Еще три года назад в одном из интервью Джоли нахваливала мужа, называя его самым прекрасным и заботливым отцом, однако теперь обвиняет его в жестоком обращении с детьми. Источник в близком окружении Джоли отметил, что Энджи готова стереть Питта в порошок, если он попытаться в суде заикнуться о том, что хочет стать опекуном детей.

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