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«Любовница» Питта прокомментировала сообщение о разводе

«Любовница» Питта прокомментировала сообщение о разводе
Накануне подтвердились слухи о том, что Марион Котийяр, которую обвиняют в разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта, находится в интересном положении.

Как информирует replyua.net, еще несколько дней назад журналисты писали о беременности французской актрисы, однако никто не предал этому большого значения. Котийяр живет в гражданском браке с французским актером Гиймом Кане, и они воспитывают общего сына. Как утверждают французские источники, «Котийяр выглядит очень счастливой». Нужно отметить, что Кане и Котийяр начали встречаться еще девять лет назад, чуть позже были заявления о помолвке, но свадьба так и не состоялась. Новость о беременности актриса комментировать отказалась, однако подчеркнула, что не состоит в связи с Брэдом Питтом. Между прочим, Марион уже сорок лет, а Брэду Питту – 52 года.

Актеры познакомились совсем недавно, на съемках картины «Союзники». Слухи о романе Питта и Котийяр ходят не первый месяц, однако после обнародования информации о разводе журналисты снова затронули эту тему. Что касается отношений Питта и Джоли, то они были вместе с 2006 года, и ради Анджелины Питт бросил свою законную жену Дженнифер Энистон.

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