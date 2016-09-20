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Анджелина Джоли подала иск о разводе

Анджелина Джоли подала иск о разводе
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня Анджелина Джоли официально заявила, что подала в суд иск о разводе с Брэдом Питтом. Адвокат актрисы заявил, что соответствующие документы уже были поданы в Верховный суд США, который будет рассматривать дело.

Множество СМИ по всему миру сегодня пишут о конце существования «одной из самых гламурных и мощных пар Голливуда». Джоли, комментируя свое решения, заявила: «Я сделала это для здоровья семьи», однако не дала больше никаких объяснений. Западное СМИ сообщает, что в иске актрисы указывается, что «основанием для развода стали непримиримые различия в подходах к воспитанию детей» – Джоли не нравятся тем методы, которые использует Питт. Звездная пара имеет шестеро детей и Джоли просит суд передать опеку над ними ей, предоставив Питту право их посещения. Финансовых споров между супругами нет. Окончательной датой разрыва между голливудским звездами должно стать 15 сентября.

Джоли и Питт, более известные под общим названием «Brangelina», были одними из самых знаменитых пар шоу-бизнеса, что объясняется их внешностью, популярность, всемирной известностью и общественной деятельностью. Они прожили вместе 10 лет, однако поженились лишь в 2014 году – они объясняли тогда, что жениться собирались лишь тогда, когда однополым парам будет дано право на вступление в брак.

Анджелина Джоли подала иск о разводе

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