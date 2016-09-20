Джиму Керри предъявлено обвинение в самом тяжком преступлении

Одного из самых популярных голливудских актеров обвиняют в убийстве человека. Как информирует replyua.net со ссылкой на западные таблоиды, обвинение в убийстве выдвинул супруг Катрионы Уайт, которая в возрасте 28 лет покончила жизнь самоубийством из-за расставания с Джимом Керри. Девушка не смогла пережить разрыв и приняла смертельную дозу снотворного, оставив перед этим предсмертную записку.
Муж Уайт считает, что в смерти Катрионы виноват только Джим Керри, который, кстати, участвовал в организации похорон и даже нес гроб с телом бывшей возлюбленной. Супруг покойной, который, кстати, не был разведен с Катрионой, когда она начала отношения с Керри, подал против актера иск в суд. Он обвиняет Керри не только в убийстве, но и в том, что именно Джим подсунул Уайт таблетки, поскольку на упаковке был написан псевдоним актера – король Артур.
Супруг Уайт уверен, что Керри хотел смерти своей подруги по каким-то причинам, но скрыл этот факт. Возможно, девушка хотела вернуть Керри, но тот не хотел ее больше видеть и решил избавиться. Более того, у Уайт были частые депрессии, и Керри знал, чем может все закончиться, но бросил девушку.
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