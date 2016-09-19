Лорак и Брежнева с шиком отдохнули на свадьбе российского олигарха

В эти выходные Ани Лорак и Вера Брежнева были замечены на роскошной свадьбе в Подмосковье, которую устроил для своего сына Михаила российский олигарх Александр Чигиринский. Как передает replyua.net со ссылкой на российские источники, украинские артистки отдохнули в подмосковных Жаворонках накануне, 18 сентября. Михаил Чигиринский сочетался браком с Натой Пхакадзе, дочерью известного бизнесмена Вахтанга Пхакадзе.
Вера Брежнева выступила в роли тамады – она вела мероприятие вместе с Максимом Галкиным. Что касается Ани Лорак, то она тоже «работала» на свадьбе – исполняла песни на сцене не меньше часа. Мероприятие было устроено согласно еврейским традициям, и на свадьбе присутствовали даже раввины из Москвы, которые провели церемонию иудейского венчания. Ната, которая исповедует христианство, незадолго до свадьбы приняла религию будущего мужа.
Когда еврейская часть церемонии завершилась, молодожены и гости свадьбы проследовали в роскошный шатер, чтобы продолжить торжество. Нужно отметить, что Галкин ради высоких гонораров согласился стать ведущим, хотя в этот день был день рождения его детей – Гарри и Лизы.
Горячая тема: Данилко дал самое скандальное интервью за всю карьеру
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter