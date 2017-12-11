Обработка стекла и зеркал: превращение в произведение искусства

Стеклянные и зеркальные элементы декора помещения — классика, которая всегда в моде. Но в современном интерьере обычная столешница из необработанного стекла или стандартное зеркало в ванной выглядят довольно банально и скучно. А ведь дизайнеры предлагают десятки способов модификации таких поверхностей, превращающих стеклянные элементы интерьера в настоящие произведения искусства.
Профессионалы, для которых нет невозможного
Шлифовка, полировка, матирование полотна, нанесение цветной пленки или латексная печать — для специалистов интернет-магазина «ВиЯр» (https://viyar.ua/catalog/obrabotka_stekla/) нет ничего невозможного. Вы только придумали дизайн своего стекла, а они уже готовы воплотить его в жизнь!
Сверление, матирование, УФ-печать
Только специалисту под силу разобраться во всех существующих способах обработки стеклянных поверхностей. При помощи новейших технологий на них создают рисунок любой степени сложности, наносят фотографию или художественный узор. Зеркала полируют и шлифуют. Интернет-магазин viyar.ua предлагает своим клиентам такие услуги:
- сверление отверстий в стеклянных поверхностях. Хотите повесить зеркало на стену, не используя дополнительные каркасы? Нужно прикрутить ножку к стеклянной столешнице? Давно мечтаете сделать дверцу кухонного шкафчика интересным элементом декора? Тогда обратите внимание на эту услугу. Стекло — очень хрупкий материал, следовательно, работа с ним требует специального оборудования. Высокая точность при сверлении обеспечивается при помощи лазерного центрирования и двухсторонней работы сверла. Вы можете заказать отверстия диаметром от 5 до 35 мм;
- матирование стекла. Такой способ обработки особо популярен при создании дверей для шкафов-купе или как элемент декора в межкомнатных перегородках. Процедура матирования заключается в нанесении при помощи сжатого воздуха на поверхность мелких частиц абразивного материала. При этом стекло деформируется и становится шероховатым на ощупь. Данный процесс трудоемок и требует высокой квалификации мастера. Такая процедура помогает не только сделать поверхность матовой, но и создать на ней любой точный узор;
- печать керамическими красками и УФ-отверждаемыми чернилами. Осенний лес, восход солнца над морем или виды Парижа в вашей квартире? Легко! Стеклянную поверхность можно украсить любым изображением. При обработке керамическими чернилами мастер вначале наносит узор специальными запекаемыми красками. Затем поверхность подвергается нагреванию, после которого рисунок становится частью стекла. В УФ-печати используются особые чернила, которые обрабатываются с помощью ультрафиолетовых лучей. Рисунок высыхает и плотно прилегает к стеклянной поверхности. Такие технологии используются при оформлении квартир и офисов, также они популярны при создании витрин и стеклянных дверей.