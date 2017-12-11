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Монтажна піна — один із лідерів серед будівельної хімії

Монтажна піна — один із лідерів серед будівельної хімії
Під час ремонту часто доводиться заповнювати порожнини, які утворилися між змонтованими будівельними конструкціями. Для цього застосовується монтажна піна. Але незважаючи на назву головне її призначення — не монтаж, а заповнення тріщин, отворів, стиків та швів під час проведення будівельних та ремонтних робіт. Коректніше вживати назву «поліуретанова піна».

Цей дуже популярний будівельний хімікат використовується повсюдно: під час встановлення дверей, вікон, термопанелей та навіть трубопроводів. За своєю сутністю це поліуретановий герметик в аерозольній упаковці. Він складається з двох частин, які в разі змішування утворюють речовину, що герметизує шви та отвори.

Як обирати монтажну піну?
Перш ніж купити піну для монтажних робіт, необхідно ознайомитися з особливостями різних її видів.

Вони класифікуються за багатьма параметрами:
- склад (однокомпонентна, двокомпонентна);
- температура використання (літня, зимня, всесезонна);
- клас горючості (протипожежна, самогасна, горюча);
- засіб випускання з балона (професійна або пістолетна, побутова, яка має трубку-адаптер).

У побуті та професійному середовищі найчастіше використовується однокомпонентний варіант — металевий аерозольний балончик, на ¾ заповнений поліуретановим компонентом та ¼ – газом під тиском. Його головна властивість — вторинне розширення, тобто здатність збільшувати об’єм після завершення процесу полімеризації зовнішнього шару. Це треба брати до уваги, запінюючи якийсь певний отвір, та заповнювати порожнину на 1/3. Головна перевага однокомпонентної піни — простота та легкість використання. Однак через те, що компоненти знаходяться в одному флаконі, термін зберігання та використання цього продукту обмежений. Крім того, така піна зчіплюється не з усіма поверхнями й не може бути універсальною.

Двокомпонентний варіант монтажної піни позбавлений недоліків однокомпонентного. Діючі речовини знаходяться в одній ємкості, що розділена затвором, який прибирають тільки під час відкривання. Це суттєво подовжує термін придатності речовини. Двокомпонентна піна не має вторинного розширення, тому можна не боятися деформації змонтованих конструкцій. Також вона прилипає навіть до глянцевих поверхонь. У неї більш високі ізоляційні властивості завдяки меншій кількості пор у затверділому стані. Ці корисні якості роблять двокомпонентну піну дуже зручним матеріалом.

Використовувати балончик можна за допомогою спеціальної трубки-адаптера. Це побутовий та одноразовий варіант. Професіонали користуються спеціальним пістолетом. Але його треба очистити особливими засобами одразу ж після застосування.

Залежно від цілей та умов використання треба й обирати флакон з піною. Усі необхідні матеріали можна придбати в будівельному інтернет-магазині «Леруа Мерлен», просто перейшовши за посиланням https://www.leroymerlin.ua/f/Піни.ea0e7199-6d70-4966-9f10-7439658f1837. Якісний та сертифікований товар ви отримаєте у стислі строки в зручному для вас відділенні доставки.
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