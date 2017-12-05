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Ремонт мультиварок и пароварок специалистами «TotalService»

Ремонт мультиварок и пароварок специалистами «TotalService»
Современные хозяйки в связи с занятостью и невысоким качеством экологии обратили внимание на электроприборы для приготовления пищи, которые способны сэкономить время и ценные питательные вещества в продуктах. К таким приборам относятся мультиварки и пароварки. Они отличаются от духовки тем, что хозяйке не нужно контролировать процесс приготовления еды. На экране запускается программа, моются, чистятся и закладываются продукты. Через указанное время семья может наслаждаться свежеприготовленным полезным блюдом.

Во время приготовления еды хозяйка занимается другими делами или отдыхает. Блюда в мультиварках и пароварках готовятся без масла в герметичном пространстве, что способствует сохранению витаминов. Если прибор выходит из строя, хозяйка снова вынуждена возвращаться к сковородкам. Чтобы сократить время простоя бытовых приборов и увеличить срок их безостановочной эксплуатации, требуется найти грамотных специалистов, которые определят характер поломки и быстро ее устранят. Сервисный пункт «TotalService» гарантирует высочайшее качество ремонта и оперативность устранения неполадки. На сайте сервисного центра можно уточнить сколько стоит ремонт конкретной модели http://totalservice.com.ua/services/румонт-мультиварок или воспользоватся бесплатной диагностикой в одном из отделений.

Характерные поломки техники
Поскольку пароварки и мультиварки по принципу функционирования схожи, можно классифицировать их поломки общими характеристиками:
- снижение герметичности. Это может привести к изменению процесса приготовления, неравномерному приготовлению еды, отсутствию необходимой температуры внутри прибора. Специалисты центра осматривают технику и проводят мероприятия по восстановлению герметичности;
- поломка электроники, сбой программы. В такой ситуации специалисты выполняют переустановку программы, устраняют ошибки и выполняют отладку системы;
- внешние повреждения. Если прибор перестал включаться или периодически перестает работать – значит, имеют место перебои с электроподачей. Специалисты осматривают электрические элементы и при необходимости заменяют сетевой провод с разъемом и вилкой.

Это типичные поломки, которые возникают чаще других. Периодически случаются повреждения корпуса или элементов, а также другие неприятности. При обращении в сертифицированный центр пользователь может заказать оригинальную деталь и продолжать пользоваться прибором. Например, при повреждении чаши пришлось бы искать похожую в магазине.

Сервисный центр «TotalService» проводит профессиональную диагностику прибора, выдает гарантию на выполненные работы и осуществляет ремонт высокого качества.
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