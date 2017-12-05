UFL – официальный представитель Санта Клауса

Все ближе Новый год, а это значит, что предпраздничный ажиотаж и вездесущая суета наполняет улицы каждого населенного пункта. Вместе с этим приходят аромат ёлки и мандаринов, яркие гирлянды, тысячи подарков и атмосфера веселья. Пора бы задуматься о том, что дарить родным и близким в самый ожидаемый праздник года. Нет времени на поиски оригинальных презентов? Тогда вам в UFL!
Что дарить на Новый год? 5 беспроигрышных вариантов!
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3. Букеты из конфет для настоящих любителей сладкого. Такой подарок будет актуален далеко не только для самых маленьких, но и для тех, с кем отношения, например, более формального характера. Выглядит презент солидно и очень эффектно.
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