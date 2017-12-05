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СпецтемаБлогер: теперь окончательно стало ясно на кого работает Саакашвили

UFL – официальный представитель Санта Клауса

UFL – официальный представитель Санта Клауса
Все ближе Новый год, а это значит, что предпраздничный ажиотаж и вездесущая суета наполняет улицы каждого населенного пункта. Вместе с этим приходят аромат ёлки и мандаринов, яркие гирлянды, тысячи подарков и атмосфера веселья. Пора бы задуматься о том, что дарить родным и близким в самый ожидаемый праздник года. Нет времени на поиски оригинальных презентов? Тогда вам в UFL!

Что дарить на Новый год? 5 беспроигрышных вариантов!
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