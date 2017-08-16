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Газоблок Aeroc или Стоунлайт? Что выбрать?

Газоблок Aeroc или Стоунлайт? Что выбрать?
Для того, чтобы ответить на этот вопрос, рассмотримм газоблок компаний «Аэрок» и «Стоунлайт» по нескольким критериям:
1. Качество материала на этапе смешивания компонентов;
2. Качество на этапе нарезки газоблока;
3. Транспортировка;
4. Цена материала с завода;
5. Стоимость доставки с завода.
Итак, обо всем по порядку.
Качество материала на этапе смешивания компонентов
Технология производства газобетона на заводах компаний «Аэрок» и «Стоунлайт» одинаковая. Основными компонентами являются:
1. Кварцевый песок;
2. Известь;
3. Алюминиевая паста;
4. Вода;
5. Портландцемент.
Они добавляются в специальные формы в определенной последовательности (алюминиевая паста добавляется в последнюю очередь). Затем полученная смесь перемешивается и отправляется в форме в автоклав, где при определённой температуре и давлении происходит формование. В это время происходит химическая реакция между кальций оксидом из состава извести и алюминиевым газообразователем.
Так как при обеих компаниях на заводах присутствует лаборатория, а технология сертифицирована и стандартизирована, оба завода используют только качественное сырье. По первому пункту эти две компании равны между собой.
Качество на этапе нарезки газоблока
На заводах обеих этих компаний массив газоблока до 100 кубических метров объемом после созревания в автоклаве проходит порезку с помощью струн. Оба завода имеют зарубежное (как правило, немецкое) оборудование для нарезки, но на блоках компании «Стоунлайт» часто видны следы порезки. Хотя согласно ГОСТ это не является браком, так что строители не обращают внимания на этот нюанс. Для строительства дома наличие таких следов не критично.
Транспортировка
Газоблок Аэрок упаковывают на крепкие поддоны меньшим количеством и меньшей массой в сравнении со Стоунлайтом. Это от 1,44 до 1,92 кубометра материала при плотности от D400 до D500. На склад газобетон Аэрок попадает только целый, чего нельзя сказать про Стоунлайт.
Поддоны Стоунлайт отличаются низкой прочностью и высокой хрупкостью. Нередко при выгрузке газобетона Стоунлайт можно обнаружить битые блоки. Доставка у компании «Аэрок» однозначно лучше.
Цена материала с завода
Цена на газобетон Стоунлайт ниже, чем на Аэрок (на 30-50 гривен за кубометр). Однако качество конечного изделия у «Стоунлайт» в целом хуже (хотя и не всегда), так что в данном случае низкая цена не спасает от проблем.
Стоимость доставки с завода
Стоимость доставки может значительно отличаться в зависимости от места доставки, но в целом приблизительно одинаковое для обоих компаний.
Вывод
Хотя газобетон «Стоунлайт» стоит дешевле «Аэрока», он имеет более низкое качество, а при транспортировка часто бьётся. Поэтому можно прийти к выводу, что газоблок Аэрок однозначно лучше, чем Стоунлайт.
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