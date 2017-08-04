Аллергия на пыль

Аллергия без преувеличения чума XX века. Она поражает разных людей независимо от пола, расы, возраста и материального положения. И спасения по сути нет. Антигистаминные препараты способны лишь не на долго снять симптомы и облегчить состояние, но это всего лишь так называемые ответные меры. В этой статье нам предстоит разобраться существуют ли превентивные манипуляции, позволяющие не допустить аллергических проявлений или при регулярном применении по крайне мере создать максимально свободное от аллергенов пространство. И тут все хором ответят, что подобным средством является уборка, но уборка "правильная". Так почему же она так важна? А потому что только правильная уборка способна лечить так называемые "больные помещения".
Терминология принадлежит Всемирной организации здравоохранения. Под таковыми подразумеваются все без исключения места пребывания людей, которые нынче кишат грибками, бактериями, клещами, а также смолами и формальдегидами. Постоянное вдыхание этих нечистот влечет за собой болезни, утомляемость, сонливость и различного рода заболевания от ОРЗ до онкологии. И это не говоря о мировой статистике роста носителей аллергических и астматических заболеваний, которых ежегодно становится примерно на 40 миллионов человек больше.
Что вызывает аллергию?
Если говорить просто - то чем мы дышим. Домашняя пыль, которой в день мы поглощаем примерно столовую ложку, состоит из пыльцы, дыма, смол, продуктов жизнедеятельности клещей сапрофитов, экскрементов домашних животных и насекомых и многого другого. Задача уборки и уборочного оборудования в частности - все эти нечистоты из воздуха удалить и не выпускать наружу. Другими словами, мы должны стараться создать для себя и своей семьи здоровый микроклимат. Возможно ли это, с помощью какого оборудования и насколько эффективно мы расскажем прямо сейчас.
Современный рынок пестрит разного рода уборочными гаджетами, от мешковых и фильтровых пылесосов и роботов до агрегатов с водными резервуарами и современных аппаратов без фильтров. Что выбрать и как быть простому покупателю чтобы не попасть в сети многообещающей рекламы? Вот пара советов, которые наверняка помогут быстро сориентироваться:
1. Долой фильтра. Все дело в том, что никакой фильтр не способен отсеять частицы размером менее одной трехсотой диаметра волоса человека, но вот поднять все эти загрязнения с ковра, пола, мебели и постельных принадлежностей ему вполне под силу. Они легко попадут в пылесос и так же беспрепятственно вернуться обратно в помещение, где вы их с успехом и вдохнете получив очередную порцию губительного пыльного коктейля, только в более опасном, измельченном виде. Вывод: фильтра недопустимы. Нам необходимо не просто поднять с пола, а удержать в пылесосе и удалить из воздуха пыль - фильтровой пылесос на это не способен.
2. Эффективность. Другими словами пылесос должен не просто гудеть и создавать видимость работы, он должен эту работу выполнять и тому нужны подтверждения. Чтобы Вам убедится в том, что пылесос действительно не выпускает пыль наружу, необходимо увидеть документы подтверждающие соответствующие испытания этого самого пылесоса. И это не просто надпись на коробке или в рекламном ролике, а реальный документ. Согласитесь фраза "очищает ДО 99% пыли" совсем не означает 99%, а вполне может предполагать 80% или и того хуже 40%. И обмана в этом случае никакого не будет. Чтоб вас не обвели вокруг пальца просто будьте бдительны. Вывод: самое меньшее что следует сделать в этом случае - просто проверит сертификат по очистке воздуха и ознакомиться с конкретными цифрами.
3. Аксессуары и функционал: количество и качество. При покупке пылесоса не гонитесь за количеством насадок. Большинство из них так и будет пылиться в коробке годами. Важно чтобы насадки были функциональными. Так, например, в сепараторных без фильтровых аппаратах сегодня активно используются электрические щетки выбивалки. Это модернизированная турбощетка, которая вращает вал с помощью собственного двигателя и выбивает из глубины мягких поверхностей все нечистоты, о которых мы говорили выше, включая испражнения клещей, строительную пыль и мн. др. Вывод: берите не количеством, а качеством. Важно чтобы аксессуары вашего пылесоса позволяли добиваться наилучшего результата, как это происходит в случае с электрической щеткой.
Если исследовать рынок уборочной техники на соответствие этим требованиям, вывод напрашивается однозначный - лидер сепараторный пылесос. Настоящий качественный уборочный аппарат сепараторного типа не содержит фильтров, имеет все документальные подтверждения качества очистки воздуха от 99% и выше и, конечно, комплектуется знаменитой электрической щеткой выбивалкой. И вроде все понятно, но и тут не все так просто. На рынке есть хорошие сепараторные пылесосы, а есть модели-имитации. Чтобы сделать правильный выбор помните несколько правил:
- у сепараторного пылесоса высокого качества не бывает фильтров;
- гарантия на хороший сепараторный пылесос всегда будет более 8 лет;
- компании продающие качественный товар имеют официальное представительство и сервисный центр с запасными частями в наличии. Сервис не должен занимать более 3 дней!
- Эффективность такого пылесоса должна быть подтверждена кроме местных еще международными сертификатами.
Одним из лучших представителей рынка сепараторных пылесосов сегодня эксперты называют немецкий аппарат VIVENSO производства немецкого концерна Pro-Aqua International GmbH. На рынке аппараты этого производителя представлены с 2001 года, они не имеют в конструкции ни одного фильтра, рекомендованы компетентными международными институтами для аллергиков и астматиком, укомплектованы инновационными аксессуарами, а также в соответствии с международными сертификатами демонстрируют самые высокие показатели уборки. Очень удобно и то, что в эффективности их работы перед покупкой можно убедится на презентационном показе, заказав его на сайте компании.
Что купить - решать Вам. Будет это дорогой телевизор, стиральная машина, шуба или все таки качественный пылесос. Советников тут быть не может и каждый рассудит по-своему. Но никто не станет спорить с тем, что мы, наши дети и родные точно достойны того, чтобы дышать свободно, а не отравлять свой организм мерзкими нечистотами. Ешьте простую и качественную пищу, пейте чистую воду и дышите чистым и здоровым воздухом - вот три составляющих долгой и счастливой жизни. А ведь все мы о ней мечтаем, разве не так?