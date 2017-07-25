Сепараторный пылесос

Мы все любим чистоту и порядок в своем доме. Вооружившись пылесосом, мы принимаемся за работу. В момент уборки не задумываемся об эффекте, но спустя пару часов, начинаем замечать у себя на книжных полках и журнальном столике все ту же надоевшую пыль. Неужели она никуда и не девалась и все усилия - это просто самообман? А вот и нет! Все дело не в том как, а в том чем Вы убираете. Итак, пришло время выбрать настоящего качественного и надежного помощника под названием пылесос. И к нему у любой хозяйки будет всего пара основных требований: эффективность уборки (по возможности сухой и влажной), простота в использовании и, конечно, надежность.
Но разобраться как правильно выбрать пылесос порой не так уж просто. Вариантов без преувеличения тысячи. Каждый предложит свое: кто-то отличную мойку пола, кто-то новомодные пылесборники, а кто-то и вовсе чудеса сбора пыли. Но есть среди всех этих гаджетов, те, которые объединяют в себе все, что хозяюшке надо. Вот о них, как нам кажется, и стоит говорить сегодня - в эпоху расцвета технического прогресса.
Знаете ли вы, что в цивилизованном мире люди давно уже обходятся без мешков-пылесборников и неэффективных аксессуаров? Если нет, то без помощи профессионалов в выборе пылесоса вам точно не обойтись. Начнем, пожалуй. На рынке представлены разные марки уборочных аппаратов. Технические характеристики всех пылесосов совершенно разные. Некоторые хозяйки хотят иметь пылесос по принципу – чем мощнее тем лучше, другие непременно желают завладеть самым функциональным гаджетом. А можно получить все и сразу? Представьте себе да! Поэтому дальше речь пойдет об особенно модной сегодня технологии - сепараторном пылесосе.
На этом поприще, равных нет немцам. Они уже традиционно предлагают совершенные, эргономичные и, конечно, самые функционально продвинутые модели. Лидером в области сепараторных технологий много лет остаются аппараты производства немецкого концерна Pro-Aqua International GmbH. Модели Pro-Aqua PA03 и Vivenso созданы специально для того чтобы облегчать жизнь хозяйкам и воплощать идею здорового микроклимата внутри любого помещения: будь то жилище, офис или магазин.
В таком пылесосе сепараторной технологией обеспечивается постоянная сила всасывания без потери мощности. Ведь деталь под названием сепаратор вращается со скоростью 26300 об/мин. и создает в отсеке с водой настоящую бурю, которая смешивает в себе все, что попадется под острый глаз обитателя и даже то, что не вооружённым взглядом увидеть невозможно. Независимо от того пыль это или кусочек мусора - шанса уцелеть нет ни единого.
Следующим важным преимуществом сепараторного пылесоса Про-аква, которое выдает в нем истинного немца, является низкое потребление электроэнергии. Проведя не сложную калькуляцию потраченного времени и количества уборок в неделю приходим к выводу, что этот пылесос достоин всяческих похвал. Но и это не все на чем Pro-Aqua позволит экономить. Одним из важнейших преимуществ является отсутствие HEPA фильтра, как на выходе так и вокруг двигателя. Это стало возможным благодаря применению революционной технологии – размещению мотора в герметичном нержавеющем корпусе.
Следующим немаловажным фактором при выборе пылесоса является эффективность и функционал. И тут многим кажется, что наличие большого количества насадок может обеспечить лучший результат. Спешим вас разочаровать - это не всегда так. Важно не количество насадок, а то на что они способны. И тут сепараторный пылесос созданный Про-Аква тоже может предложить свое ноу-хау. Электрическая щетка-выбивалка - настоящая революция в очистке мягких поверхностей. Мягкую мебель, матрасы, подушки и ковры теперь можно не просто пылесосить, а выбивать. Щетка оснащена собственным мотором, который вращает вал и при соприкосновении с поверхностью дает сильную вибрацию, тем самым извлекая пыль. песок., клещей сапрофитов и просую нечесть. А ее без полноценной чистки, будьте уверены, накапливается тьма тьмущая.
В арсенале аппаратов Vivenso и Pro-Aqua PA03 есть также стандартные аксессуары, но качество и эргономика их продуманы просто безупречно. Кроме стандартных насадок, как отличительную черту, по сравнению с похожими аппаратами, хочется отметить также моющий комплект пылесосов Про-аква. Он работают от помпа насоса и позволяют без химических средств, только с помощью удара воды, справляться с самыми сложными загрязнениями и пятнами. Не верите? Все функции пылесоса можно протестировать в демонстрационном зале офиса компании или, еще лучше, на домашнем показе. Больше не нужно покупать кота в мешке и верить обещаниям - можно протестить и выбрать самостоятельно!
И все это очень здорово, но купить лучший пылесос и не позаботиться о долгом сроке его службы не разумно. Ведь качественная вещь в идеале должна работать годами. Вот и в нашем случае гарантия на немецкий пылесос Pro-Aqua составляет 10 лет, ведь компания на рынке Украины с 2003 года! Сегодня эксперты рынка бытовой техники с уверенностью заявляют, что купив сепараторный пылесос Про-аква, вы на долгие годы избавляете себя от хлопот со сменой фильтров и гарантийным обслуживанием. Если возникнет малейшая проблема, компания устранит ее в самые короткие сроки. И все это абсолютно бесплатно! Ну что же друзья, все сходится: функционал, удобство и надежность. Пришло время наслаждаться качественной техникой и безупречным европейским сервисом.