Как выбрать навигатор

Прогресс не стоит на месте и сейчас водителям транспортных средств не приходится пользоваться картами или атласами, чтобы передвигаться по незнакомой местности. Сейчас бумажные носители заменили цифровые технологии - GPS-навигаторы. Сейчас это устройство для водителя является неотьемлемым гаджетом, особенно если речь идёт о дальних поездках. Но даже в родном городе он может оказать весомую помощь. Автомобильный навигатор - это верный помощник водителя в навигации и имеющий ряд полезных функций:
- на навигаторах можно прокручивать карту, видеть своё местоположение;
- можно планировать и прокладывать маршрут;
- допустимо редактирование маршрута;
- звуковая сигнализация;
- голосовое сопровождение по маршруту и интеллектуальная система голосовых подсказок;
- путевой компьютер;
- функция Trak-Back;
- возможность просмотра пробок на дорогах.
Навигаторы обладают сложной многофункциональной системой. Это по сути мини-компьютеры, которые помимо навигационных функций имеют и некоторые другие:
- громкая связь;
- возможность подключения к мобильному телефону через Bluetooth;
- подсоединение к автомобильной магнитоле;
- трансляция видео в реальном времени;
- в некоторых моделях присутствуют встроенные игры, диктофон, видеорегистратор, музыкальный проигрователь или даже телевизор, которые помогут скоротать время в пробке.
В некоторых моделях, оснащённых модулем GPRS, предусмотрены настройки автоматического подключения к сети. Вам не обязательно подключать через Bluetooth свой смартфон к навигатору. Связь устанавливается при включении устройства, вам не понадобятся дополнительные действия. Сим-карта для таких навигаторов отличается от сим-карты для смартфонов имеет возможность приобретения специального тарифа для неё.
Различаются гаджеты не только по функциям, но и по дизайну, цвету, комплектации и, конечно, цене. У навигаторов различается размер дисплея, ёмкость аккумулятора. Сейчас на рынке представлено много фирм и моделей, сделать выбор действительно сложно. Отличным многофункциональным сервисом поиска товаров в интернет-магазинах и сравнения цен является сайт Magazilla. На сайте вы можете подобрать для себя навигатор по приемлемой цене. На сайте указываются все характеристики и особенности товаров. Навигаторы бывают не только автомобильные, но и пешеходные. Такие устройства необходимы туристам в походах, чтобы не заблудиться. У пешеходных навигаторов меньше функций, чем на автомобильных, но они и не нужны, поскольку главные характеристики на которую смотрят туристы, выбирая гаджет, это продолжительность работы. У более продвинутых устройств есть влагозащита. Конечно ещё смотрят на такую характеристику как ударопрочность.
Также существуют профессиональные GPS-навигаторы. Они обладают уже более быстрым программным обеспечением и интерфейсом. Используются в авиации, судоходстве, зарубежных грузоперевозках.