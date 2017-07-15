Ноутбук за адекватные деньги: вы можете себе это позволить

Пора выбирать новый лэптоп? Есть простой способ не потеряться в море модификаций и покупать качественные ноутбуки дешево. Удобный поиск, списки цен в разных магазинах и многое другое — на http://www.e-katalog.ru/k298.htm.
Хотите сэкономить? Вам сюда
Агрегатор цен — лучший способ купить ноутбук по адекватной стоимости. На E-katalog есть списки онлайн-продавцов и актуальных цен для каждой модели лэптопа. Дополнительно сайт обеспечивает:
Лучшие условия доставки. Система автоматически определяет адрес пользователя, и самые удобные варианты выдаются в приоритете.
Серьезную экономию времени. Не нужно самостоятельно пересматривать десятки сайтов, искать и сравнивать характеристики ноутбуков.
Предложения тысячи магазинов можно рассортировать, сравнить и выбрать с помощью удобной системы всего за несколько минут.
Выбирайте лучшее
Один из главных плюсов E-katalog — списки модификаций ноутбуков. Каждая модель может иметь несколько модификаций: их начинка будет отличаться качеством и мощностью. Агрегатор цен поможет увидеть, что за девайс продается на самом деле.
Можно выбрать устройство по направлению:
1. Защищенный. Ударопрочный или стойкий к влаге и пыли.
2. Имиджевый. С дизайном, который произведет впечатление.
3. Производительный. Для серьезных нагрузок.
4. Игровой. Разработан специально для геймеров.
5. Автономный. С батареей, которая долго не разряжается.
6. Ультратонкий. Удобный, легкий, стильный.
Можно отсеять ноутбуки с сенсорным экраном или без него. Также поиск учитывает:
1. Разброс цен. Задайте бюджет будущей покупки.
2. Производителя. Выбирайте доверенный бренд.
3. Тип. Прикиньте, нужен обычный ноутбук или трансформер.
4. Свойства дисплея. Матрица, диагональ, покрытие, разрешение — все будет влиять на качество картинки.
5. Вес. Легкие гаджеты до 1 кг, средние устройства или «монстры» от 3,5 кг — решать вам.
6. Свойства процессора. Можно настроить количество ядер, поколение, частоту.
7. Параметры оперативной памяти. Для комфортной работы берите не менее 4 ГБ. Лучше — от 6.
8. Характеристики видеокарт. Предполагается работа с 3D и игры? Берите девайс с дискретной видеокартой от 2 ГБ.
9. Объем накопителя. Кому-то хватит 250 ГБ, а кому-то мало 1 ТБ. Выбирайте ноутбук с достаточным запасом свободного места.
10. Порты. Пользуетесь стандартными гаджетами? USB (от 3.0) и HDMI может быть достаточно.
11. Сеть и мультимедиа. Рекомендуется брать девайс с Bluetooth, Wi-Fi, LAN. Не лишними будут кардридер, вебкамера, модуль LTE.
Поддержку очков VR и других особых гаджетов также можно задать в поиске.
Хотите узнать о свойствах ноутбуков больше? К каждому параметру на E-katalog прилагаются простые и понятные пояснения. Широкие возможности подбора также учитывают материал и цвет корпуса, емкость аккумулятора, наличие защитного стекла, ОС, год выпуска и множество других параметров.
Выбирайте новый ноутбук с комфортом и покупайте его по лучшей цене с E-katalog!