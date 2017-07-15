Новое лето: ещё больше советов по выбору рецептов для настроения

Лето не балует хорошей погодой, а в такое время всегда хочется побаловать близких вкусными изысками. Блог компании Метро поддерживает эту идею, давая советы по выбору на своей странице. Советы касаются не только выбора продуктов, но и новых трендов в основных кулинарных направлениях. Разделы блога максимально практичны и рассказывают про выбор продуктов, их приготовление, сопровождение напитками, а также лучших местах и решениях для отдыха.
Едим.
В статьях раздела «Едим» практичные советы по филетирование маленькой рыбы: барабульки и сардины. Рецепты приготовления рыбы на шпажках с лемонграссом и лаймом. Как выбирать из рыбы мелкие кости, солить, снимать кожу, аккуратно переворачивать при приготовлении. Правила сервировки салат-бара к барбекю. Основа средиземноморской диеты с простыми и практичными рецептами: например, классическая паста с соусом песто. Рецепты мангового чатни, огуречного релиша и соуса терияки в домашних условиях.
Покупаем.
Точные советы по покупкам максимально полезных продуктов. Как выбрать азиатские соусы и специи — базу для яркого стола. Маленький секрет соевого соуса: две капли заставят по-новому ощутить вкус тыквенных оладий или мороженому. Как сочетать вино и блюда, чтобы получился счастливый брак еды и алкоголя, ведь существует целых пять основных правил: по цвету, весу, вкусу, региону и правилу противоположностей. Как экономить на упаковке вина, но не потерять в качестве. И почему европейские виноделы давно перешли на "мешки в коробке", отказавшись от бутылок.
Пьём.
Новый тренд сезона — коктейли-гриль! Перед приготовлением мяса или рыбы на гриле запекаются фрукты, из которых затем составляются вкуснейшие коктейли. Секрет прост: ароматические овощи и фрукты, немного алкоголя, капелька дымного соуса барбекю, обычная банка и толстая соломинка. Рецепты холодных лимонадов и чая со льдом. Если разбавить лаймово-имбирный отвар с минеральной водой и добавить большую порцию льда, получится отличный коктейль, надолго утоляющий жажду. Советы по выбору пива и предостережение: пиво хорошо использовать в маринаде, но ни в коем случае не опрыскивать им стейк на гриле.
Отдыхаем.
Раздел подробно разбирает все самые удобные места для пикника, а также основные тренды барбекю холодного лета. Дичь, «рваное» мясо, морепродукты и даже пицца на гриле — вот небольшой набор интересных новостей раздела. Веганы найдут советы по приготовлению гамбургеров из джекфрута и устричных грибов. А более традиционные хозяйки и владельцы мангалов узнают секреты обжарки бекона и свиной лопатки.
Магазины Метро давно пользуются популярностью из-за большого разнообразия недорогих продуктов для всех кухонь мира. Блог компании https://blog.metro.ua/ помогает не только выбрать, но и правильно приготовить летний ужин, чтобы отвлечь близких от погоды и поднять настроение.