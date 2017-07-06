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Фотообои компании Арт-обои

Фотообои компании Арт-обои
Фотообои – это обои, которые изготавливаются путем нанесения на их поверхность определенного изображения. Фотообои изготавливаются частями, количество и размер которых определяется в зависимости от сложности рисунка. Фотообои являются разновидностью цифровых вариантов обоев.

Эксклюзивный дизайн любых интерьеров придадут качественно подобранные обои, выполненные по индивидуальному заказу. Компания Арт-обои предоставляет фотообои на заказ с любым понравившимся изображением. Приобрести выбранные модели фотообоев возможно напрямую через интернет-магазин или оформить заказ по телефону. Красивое оформление обоев создаст уют и неповторимую атмосферу вашей квартиры, а процесс их оклейки на стены превратится в приятную творческую процедуру.

Преимущества выбора фотообоев нашей компании в том, что они всегда смотрятся качественно и стильно за счет насыщенных расцветок. Наши фотообои на стену не подвержены влиянию ультрафиолетового света и стойко переносят попадающую на них влагу. Оклейка их на стену происходит очень быстро и легко. Огромный выбор разнообразных текстур обоев, делает выбор в пользу нашей компании абсолютно безошибочным и точным.

У нас вы можете выбрать фотообои с гладкой текстурой, с рельефной или матовой поверхностью. В зависимости от изображения можно подобрать фоновые фотообои (характеризуются отсутствием конкретного рисунка и наличием различных узоров и абстракций), панорамные (шикарные природные пейзажи, большие города), предметные или реалистичные фотообои.

Изготовленные по вашим заказам обои всегда соответствуют нормам и необходимым требованиям Украинского санитарного законодательства и проходят санитарно-эпидемиологическую экспертизу.

Фотообоями компании Арт-обои можно украшать как стены, так и двери. Насыщенные цветовые варианты обоев, их слаженная четкая графика, а также качественные материалы, применяемые при изготовлении, гарантируют их отменное качество и долговечность. Чтобы купить фотообои и не ошибиться в выборе подходящих моделей, мы советуем вам обратиться к нашему профессиональному дизайнеру. Так же в выборе может помочь заказ цветопробы или образцов текстур.

Наша компания https://www.art-oboi.com.ua/ дает возможность оплаты заказа после его непосредственной доставки, которая осуществляется в любую точку Киева и на Украину. Доставка осуществляется любым удобным способом. Стоимость фотообоев в компании Арт-обои приемлема для всех, независимо от сложности их дизайна и текстуры.
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