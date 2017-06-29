Руководим погодой в доме: выбор климатической техники

Человек привык к определенным условиям жизни. Нам необходима нормальная температура в жилище и теплая вода. К сожалению, коммунальные службы нередко лишают нас удовольствия проводить гигиенические процедуры с комфортом. А погода за окном влияет на температуру в квартире. Как же быть? Не просто упростить жизнь, а сделать ее лучше и приятнее поможет современная техника. На страже вашего уюта — бойлер и кондиционер.
Выбираем систему кондиционирования
Первое, с чем следует определиться при выборе устройства — это его тип. Кондиционеры делятся на:
- сплит-системы;
- моноблочные.
Моноблоки считаются устаревшими. Они шумные, хоть и дешевые, нередко характеризуются высокой энергозатратностью. Такие есть в ассортименте бренда Neoclima. Первые пользуются значительно большим спросом, и это можно объяснить их удобством, функциональностью, практичностью. Их конструкция состоит из внутреннего и наружного блоков, соединенных между собой металлическими трубами с циркулирующим внутри фреоном и кабелем.
Наиболее популярны настенные сплит-агрегаты. Такие относятся к средней ценовой категории. Подобные производят компании Leberg, LG.
Инвенторные устройства — отдельный вид. Они оснащаются частотно-управляемым мотором компрессора. Он быстро охлаждает/нагревает воздух, работая на повышенной мощности, затем переходит на низкие обороты, поддерживая температуру. За счет этого работает почти бесшумно, экономит электроэнергию, но и стоит немало. Такие модели найдутся у производителей Toshiba, Mitsubishi.
Стоимость сплит-системы зависит в первую очередь от мощности: 2,1 кВт достаточно для охлаждения/обогрева помещение площадью в 20 кв. м, 5,2 кВт — 50 кв. м, 7 кВт — больше 50 кв. м.
Кроме того, увеличивает ценник и набор функций:
- охлаждение и обогрев (стандарт);
- вентилятор;
- автоматический режим;
- осушение (уменьшает влажность);
- направление воздушной струи (положение пластин регулируемое);
- таймер;
- ночной режим (работает на минимальной скорости, постепенно понижая/повышая температуру).
Как выбрать водонагреватель
Чтобы в вашем распоряжении всегда была горячая вода, понадобится бойлер. Сориентироваться в разнообразии моделей помогут четыре основные характеристики:
- ТЭН;
- объем;
- мощность;
- материал бака.
Нагревательный элемент может быть мокрым (погружен в воду), сухим (не контактирует с жидкостью). Второй вариант долговечнее, но и дороже. Это бренды Fagor, Drazice. Емкость агрегата рассчитывается с учетом количества пользователей. Так, для семейной пары хватит 50-80 литрового аппарата, а для семьи из четырех человек потребуется бак на 100-120 л. Мощностные показатели определяют то, как быстро будет нагреваться вода. Например, устройство на 1 кВт греет 50 л воды за 1 час и 45 минут, трехкиловаттный прибор справится с этим за 35 минут.
Для изготовления бака используют:
- эмаль;
- нержавейку.
Первый вариант дешевле, зато нержавейка значительно долговечнее. В последнее время практикуется добавление к эмали различных напылений из серебра, титана, стеклокерамики, что делает ее более устойчивой к износу и коррозии. Такие модели найдутся у Ariston, Electrolux.