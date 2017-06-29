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Как выбрать детский велосипед?

Как выбрать детский велосипед?
На улице прекрасная погода, а вместе с ней приходит желание активно отдыхать на свежем воздухе.

Перед многими родителями возникает задача покупки первого «взрослого» двухколесного велосипеда для ребенка. При выборе среди множества предложений следует обратить внимание на параметры велосипеда и учесть, что не стоит руководствоваться только ценой, эстетикой или господствующей модой. Хотя и последний критерий тоже необходимо рассмотреть, потому что дети любят иметь модные вещи, чтобы пощеголять перед сверстниками.

Идя в магазин, возьмите с собой ребенка, чтобы он мог «примериться» к выбранной модели. Впрочем, в настоящее время многие покупки совершаются через интернет, так что можно купить велосипед б/у в хорошем состоянии по частному объявлению в вашем городе.

Давайте начнем с того, как расположена рама велосипеда. Если слишком высоко, начинающий велосипедист, который только учится ездить на двух колесах и часто падает, может больно удариться промежностью. Поэтому стоит выбрать велосипед с заниженной рамой, чтобы малыш стоя не опирался на эту перекладину. Между прочим, из этих соображений не рекомендуется покупать для маленьких детей велосипед горного типа, тем более что у них руль расположен таким образом, что требует длительного наклона позвоночника, а для молодого и еще растущего организма это не слишком полезно.

Прочность и тормоза
Обратите внимание, что конструкция должна быть прочной, ведь главное — это безопасность ребенка. Устойчивой велосипед создает хорошее впечатление, плохой — выглядит так, будто развалится, как только на него сядут.

Из соображений безопасности необходимо также проверить действие тормозов: они должны очень легко срабатывать, чтобы ребенку не пришлось применять больших усилий для нажатия. Одновременно они должны быть очень эффективными, т. е. даже при легком торможении велосипед должен уже остановиться или снизить ход.

Как подобрать велосипед по росту
Распространена ошибка родителей покупать ребенку велосипед «на вырост». Однако в таком случае у маленького владельца велосипеда появляется страх и нежелание иметь дело со слишком большим железным конем.

Размер велосипеда подбирается так, чтобы в положении, когда ребенок сидит в самом нижнем положении сиденья, стопы всей поверхностью касались земли, даже лучше на слегка согнутые колени. Покупая велосипед в интернете, вы можете попросить продавца измерять расстояние от седла в самом низком положении до земли и сравнить с длиной ножек ребенка, начиная с шага.

И еще одно важное дело: для велосипеда обязательно необходима велоэкипировка. Купите ребенку защитный шлем на голову и защиту на локти и колени. На этом нельзя экономить, потому что от такого шлема иногда зависит безопасность детей.
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