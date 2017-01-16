валюта
СпецтемаМуждабаев: поющие проститутки из Украины развлекают оккупантов с выездом на дом (ВИДЕО)

Спортивная обувь, новости и тенденции 2017 года

Спортивная обувь, новости и тенденции 2017 года
Спортивная обувь - это главный атрибут спортсмена, ее придумали еще в 70 года XX века. Спортивная обувь отличается от обычной тем, что она сделанная из специального материала, который делает так чтобы стопа чувствовала себя удобно. Наиболее популярными фирмами по производству обуви являются: Nike, кроссовки Reebok, Adidas, Saucony. Что касается фирмы Reebok, то она в топе по продаже кроссовок. Она перегнала такие фирмы как Nike и Adidas. Обувь Reebok носят только истинные спортсмены, которые надевают не только на обычных тренировках или пробежках, но и на обычной прогулке.

В 2017 году фирма sneakerblog.com.ua представила новые инновационные технологии, которые обеспечат максимальную гибкость, что будет очень полезным для стопы. Также для зимы можно выбрать кроссовки в которых находится термоизоляционный материал. Фирма Adidas не отстает от Reebok. Ведь Adidas создали экологически чистые кроссовки, которые сделанные из переработанного материала, сейчас таких моделей нет еще в продаже, но прототипы уже есть. Это не значит что они некачественные, ведь на разложение потребуется специальное вещество, которое разъедает на 100% кроссовки Saucony за 40 часов. Действительно уникальная обувь, которая еще сделана из переработанных материалов.

Какие кроссовки для бега выбрать?
Выбор лучшей обуви и ее производительности является решающим решением для каждого бегуна. Вы должны знать, что у вас спортивный образ жизни, и обычная обувь не поможет для достижения различных целей. В выборе правильной обуви, существуют различные правили и факторы. Помимо цены и уровень вашего спортивного опыта, то лучшая обувь для бега должна быть еще и комфортной, не должна влиять на ваше здоровье ног и ступней. При выборе кроссовок для бега следует обратить внимание на подошву, она должна ароматизировать. Ведь когда вы бегаете, то на одну ногу вы переносите весь свой вес. Подошва обуви должна быть сделана из материала, который не позволит стирать резину из сделанной обувь. Обувь должна "дышать", то есть материалы из кожи не должны присутсвовать в кроссовках. Очень важно чтобы кроссовки не смогли превышать вес более чем 500 килограмм. Стельки должны быть съёмными, чтобы была возможность заменить на ортопедическую.

Стоит учитывать и тот факт что женские и мужские кроссовки отличаются только расцветкой. Но стопа женщины более требовательна из-за ее пропорций. Так например резиновые вставки, которые присутствуют на обуви более мягкие в амортизаций чем у мужских моделей. При покупке обуви нужно обратить внимание на то что сделана ли она из оригинальной фирмы, ведь китайские модели могут выделять вредные вещества, что может привести к заболеванию ног.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: "Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля
Важное за сутки
16 янв 2017
13037

"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

Помічник президента Російської Федерації Владислав Сурков під час візиту до окупованого Донецька в жорсткій формі заявив, що Кремль не задоволений роботою окремих «міністрів уряду ДНР». Крім того він

16 янв 2017
6258

На канале СТБ озвучили о кардинальном решении в связи со скандалом с российскими военными в эфире

Владимир Бородянский, являющийся главой правления «ММЦ СТБ», написал на Facebook, что руководство телеканала СТБ приняли решение о прекращении показа российского варианта шоу «Битва экстрасенсов»

16 янв 2017
5233

Пєсков розповів про плани Кремля щодо захоплення нових територій

В інтерв’ю західним журналістам прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що ніколи Кремль не переслідував територіальних амбіцій, а анексія Криму стала наслідком «волевиявлення»

Последние новости

Пономарь: прогноз сбывается быстрее, чем мы думали

NASA получили новые уникальные снимки Юпитера

В России повышают цены на водку

"Що вона собі дозволяє?!": бойовики хочуть позбутися Геращенко з гуманітарної підгрупи

Рева розповів про зміни у пенсійній системі: Буде революція

Сазонов о поиске виноватых на телеканале СТБ

Для чого насправді прилітав Байден - думка експерта

Ким Кардашьян пострадала от ограбления

Піонтковський: Трамп сам себе видав. Немає сумніву, що він агент Кремля

WhatsApp под запретом для персонала Deutsche Bank

Зовнішні загрози у 2017 році: як Україні не стати розмінною монетою

Зрадника з Криму посадили на 8 років

Спортивная обувь, новости и тенденции 2017 года

Муждабаев: все, что нужно знать о потере "Дождем" аудитории 40-миллионной страны

Новая боевая машина Украины: «Тирекс» будет направлен в зону АТО - обзор

На Житомирщині реабілітовано територію сховища радіоактивних відходів - фото

Блогер: украинские СМИ получают от Москвы не 1, не 5 и даже не 10 миллионов долларов ежегодно

У Меркель відреагували на критику Трампа

Павел Нусс: Визит Дж. Байдена в Киев засвидетельствовал то, что Украина определенно вышла из зоны влияния Кремля

"Вбив наповал": Сурков розповів ватажкам "Л/ДНР" про плани Кремля

 Новости за день