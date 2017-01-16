Спортивная обувь, новости и тенденции 2017 года

Спортивная обувь - это главный атрибут спортсмена, ее придумали еще в 70 года XX века. Спортивная обувь отличается от обычной тем, что она сделанная из специального материала, который делает так чтобы стопа чувствовала себя удобно. Наиболее популярными фирмами по производству обуви являются: Nike, кроссовки Reebok, Adidas, Saucony. Что касается фирмы Reebok, то она в топе по продаже кроссовок. Она перегнала такие фирмы как Nike и Adidas. Обувь Reebok носят только истинные спортсмены, которые надевают не только на обычных тренировках или пробежках, но и на обычной прогулке.
В 2017 году фирма sneakerblog.com.ua представила новые инновационные технологии, которые обеспечат максимальную гибкость, что будет очень полезным для стопы. Также для зимы можно выбрать кроссовки в которых находится термоизоляционный материал. Фирма Adidas не отстает от Reebok. Ведь Adidas создали экологически чистые кроссовки, которые сделанные из переработанного материала, сейчас таких моделей нет еще в продаже, но прототипы уже есть. Это не значит что они некачественные, ведь на разложение потребуется специальное вещество, которое разъедает на 100% кроссовки Saucony за 40 часов. Действительно уникальная обувь, которая еще сделана из переработанных материалов.
Какие кроссовки для бега выбрать?
Выбор лучшей обуви и ее производительности является решающим решением для каждого бегуна. Вы должны знать, что у вас спортивный образ жизни, и обычная обувь не поможет для достижения различных целей. В выборе правильной обуви, существуют различные правили и факторы. Помимо цены и уровень вашего спортивного опыта, то лучшая обувь для бега должна быть еще и комфортной, не должна влиять на ваше здоровье ног и ступней. При выборе кроссовок для бега следует обратить внимание на подошву, она должна ароматизировать. Ведь когда вы бегаете, то на одну ногу вы переносите весь свой вес. Подошва обуви должна быть сделана из материала, который не позволит стирать резину из сделанной обувь. Обувь должна "дышать", то есть материалы из кожи не должны присутсвовать в кроссовках. Очень важно чтобы кроссовки не смогли превышать вес более чем 500 килограмм. Стельки должны быть съёмными, чтобы была возможность заменить на ортопедическую.
Стоит учитывать и тот факт что женские и мужские кроссовки отличаются только расцветкой. Но стопа женщины более требовательна из-за ее пропорций. Так например резиновые вставки, которые присутствуют на обуви более мягкие в амортизаций чем у мужских моделей. При покупке обуви нужно обратить внимание на то что сделана ли она из оригинальной фирмы, ведь китайские модели могут выделять вредные вещества, что может привести к заболеванию ног.