Отдыха на острове - Кипр

У современных людей вошло в привычку каждый год ездить отдыхать (иногда и не по разу). Все хотят отрешиться от городской суеты, нежась на пляже под лучами солнца, слушая прилив моря или океана. Однако, между ними и отдыхом стоит довольно-таки большое количество вопросов и проблем, решить которые порой непросто.
Первая из них это выбор оператора для покупки путевки. Безусловно, при нынешнем разнообразии сложно сделать правильный выбор и отдать предпочтение именно тому самому варианту. Кто-то предпочитает надежность, путешествуя с именитыми операторами, переплачивая немалую сумму за «надежность». Другие выбирают путешествовать, собирая тур самостоятельно, покупая отдельно билеты, бронируя номера, тратя огромное количество времени впустую. Третьи же поступают грамотно, они выбирают ТУИ, туроператора, который позиционирует себя как надежный агент по продаже недорогих путевок в разные уголки планеты.
Следующий вопрос, стоящий перед потенциальным отдыхающим – выбор страны в качестве курорта на предстоящие 7-14 дней. Здесь же, наша компания уверяет, что беспроигрышный вариант для поездки – остров Кипр. Почему же он выделяется среди других вариантов? Давайте разберемся вместе.
Остров Кипр представляет собой разнообразие пляжных курортов со своими преимуществами и целями для посещения.
Столица острова Никосия – не слишком популярна для посещения любителями пляжного отдыха, но это собрание в одном целом интересных мест, музеев, античных городов, а также хороших ресторанов.
Самый популярный курорт Кипра – город Лимассол. Является универсальным местом отдыха как для семейных пар с детьми, так и для компаний друзей, решившим провести свой отдых, посещая дискотеки и бары. Также этот город более русскоязычный и интернациональный, что многим придется по душе.
Айя-Напа – лучшее место для молодежи. Изобилие клубов, пенных вечеринок и других шумных мероприятий делает это место похожим на популярный курорт «Ибица», однако, стоит заметить, что отдыхать в Айя-Напе разительно дешевле.
Для любителей недорого съездить советуем посетить курорт Ларнака. Подходит для спокойного отдыха с детьми, никаких излишеств, несильно развитая инфраструктура, но в то же время сервис в отелях и пляж крайне хороши, что компенсирует с лихвой недостаток.
Остров Пафос. Название говорит само за себя. Наличие дорогих отелей и ресторанов делает его городом для отдыха с тугим кошельком и самым богатым местом на Кипре. Не может похвастаться огромным количеством развлекательных мероприятий, зато открывает доступ к уединенным бухтам и множеством вариантов для спокойного, размеренного отдыха.
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