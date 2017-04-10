Почему золотая цепочка «Бисмарк» потемнела?

Приобретая золотые украшения, многие думают, что о них совершенно не нужно заботиться. Ведь это один из самых благородных металлов, который не вступает ни в какие химические реакции. Но это глубокое заблуждение. Некоторые замечают, что через несколько месяцев после покупки аксессуар потускнел или вообще потемнел. Это может быть связано с тем, что вам попался бракованный товар.
Чтобы этого не случилось, цепочка «Бисмарк» или же любое другое изделие должно быть куплено в сертифицированных точках, таких как интернет-магазин «Оникс», где каждый товар имеет соответствующий сертификат качества.
Но встречаются и такие ситуации, когда аксессуар покупался у известных брендов, но все равно потускнел.
Что становится причиной изменения?
Золото может изменять свой цвет из-за таких факторов:
- загрязнение поверхности;
- попадание различных веществ.
В большинстве случаев цепочку приобретают для ежедневного ношения. Понятно, что ее очень редко снимают. В связи с этим она, как и любая другая вещь, начинает пачкаться. Выделенный пот, пыль остаются на поверхности и образовывают темную корку. Чтобы от нее избавиться, просто почистите изделие с помощью подручных средств (мыльный раствор, аммиак, уксус). Если есть желание, обратитесь к ювелиру за помощью.
Изменения цвета связаны с попаданием на поверхность посторонних жидкостей, таких как ртуть и йод. Они безвозвратно повреждают покрытие драгоценного металла, которое больше не подлежит восстановлению. Поэтому перед использованием любых косметических, лекарственных средств, перед походом в бассейн или SPA-центр снимайте украшения.
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