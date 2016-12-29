«Завод Кранкомплект» является лидирующим предприятием по производству кранов на территории Украины, имеющим богатый опыт в разработке, производстве и реализации своей продукции. Применение в производстве передовых электронных систем и технологий продвинуло продукцию завода далеко за пределы своей страны.
Кранкомплект выпускает следующие виды кранов:
краны мостовые ВБИ;
краны мостовые однобалочные опорные;
краны мостовые однобалочные подвесные;
краны мостовые двухбалочные;
краны мостовые грейферные;
краны магнитные;
краны козловые ручные;
краны однобалочные опорные ручные;
краны однобалочные подвесные ручные;
краны полукозловые;
краны козловые;
краны настенные консольные;
краны консольные поворотные;
монорельсовые балки.
Помимо того, что спектр предлагаемых кранов велик, возможна комплектация оборудования дополнительными устройствами согласно желанию и потребностей заказчиков.
Завод производит также грузозахватные приспособления:
вилочный захват;
грейферы;
спредеры;
траверсы;
магнитные захваты;
электромагниты ЭМГ, М-22, М-42, М-62.
Чтобы купить приспособления для грузозахвата согласно конкретной цели, нужно определить способ подвески, условия работы, вид техники и др. Сопоставить все эти факторы и принять правильное решение, вам помогут специалисты «Кранкомплект».
Ассортимент выпускаемой заводом продукции не ограничивается вышеперечисленным и включает в себя также выпуск электрооборудования:
преобразователь напряжения для управления магнитом ПНТС-220.А;
частотный преобразователь;
источники бесперебойного питания электромагнитов ИБПГТ-220.А;
тиристорный электропривод;
система управления магнитами с гальванической развязкой ПНГТ-220.А;
тиристорный контактор;
автоматизированные системы управления АСУ ТП;
крановые панели КС, ТСА, ПЗКБ;
токоприемники ТК, ТКК, ККП
блоки резисторов Б6, ЯС, НФ;
система управления магнитом ПН-500;
джойстики промышленные;
конденсаторные установки;
командоконтроллеры ККТ, ККП;
электродвигатели.
Применение произведенного предприятием “Кранкомплект” электрооборудования имеет очень большую сферу использования. Мало того, специалисты завода постоянно разрабатывают новые виды оборудования для эксплуатации в нестандартных условиях.
Но и это еще не весь список продукции и услуг предприятия. С полным перечнем вы можете ознакомиться на сайте. Там же указаны контактные данные, по которым вы можете обратиться в “Кранкомплект” http://krankomplekt.com/ для дальнейшего сотрудничества.