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Політтехнолог: це має бути принизливим для Путіна

Політтехнолог: це має бути принизливим для Путіна
За словами журналіста та політтехнолога Олександра Нойнеца, політичне життя у Російській Федерації ніколи не демонструвало логічного дискурсу. Але іноді алогічність російського політикуму перевершує всі можливі межі, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Так, Нойнец зауважує: не те, щоб його це хвилювало, але грядущі президентські вибори мають бути принизливими для Володимира Путіна. Ми знаємо про його імідж – такий собі альфа-самець, мачо, лідер нації в одному флаконі. Але у кого він виборе свій президентський пост? У Ксюші з «Дому-2» (йдеться про Ксенію Собчак – ред.)? У Олени Беркової (відома порноакторка – ред.)? У Анфіси Чехової (ведуча телепрограм про інтимні взаємини – ред.)?

Тобто, після того, як в Росії сімнадцять років наполегливо будували владну вертикаль, на турнір з сонцесяйним монархом наважуються вийти виключно куртизанки і блазні? У такому контексті навіть не зрозуміло що гірше: перемогти Беркову чи програти їй. Хто б там в російській Адміністрації президента не розробляв ці сценарії, але поваги до Путіна він не має жодної і не проходить повз можливість принизити російського главу держави, - зауважує Нойнець.
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