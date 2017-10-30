Політолог: новина дня сьогодні – Путін остаточно з’їхав з глузду

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Російський політолог Ігор Ейдман вказав, що можна вважати головною новиною дня, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований оглядачем у соціальній мережі.Так, у російському інформаційному просторі основною новиною, звісно, стала озвучена главою РФ Володимиром Путіним маячня – мовляв, хтось цілеспрямовано збирає біоматеріали російських громадян. Ну що ж, відсьогодні можна з впевненістю констатувати, що російський президент остаточно з’їхав з глузду. А той, хто голосує за Путіна, має бути особливо пильним і не залишати свої біоматеріали ніде. Не треба плювати куди-попало, тільки в урни, які знаходяться під наглядом ФСБ. У перукарнях треба вимагати зстрижене волосся назад у запакованому пакеті. Ні в якому разі не залишайте сліди поту та епідерміс на дверних ручках протягом дня! – іронізує політолог.Є всі шанси на те, що наступним президентський строк Путіна буде присвячений саме цій темі – охороні біоматеріалів глави держави. Наступні шість років цілком можна провести у шапочці з фольги. Буде пояснення і міжнародній ізоляції – мовляв, нічого створювати загрозу того, що президентські біоматеріали викраде якийсь іноземець, - зауважує Ейдман.