Журналіст розкрила сенс маніпуляцій Собчак

За словами журналіста Лариси Волошиної, можна скільки завгодно намагатись аналізувати російську політику і заяви так званих «опозиціонерів», наприклад такі, які прозвучали днями з вуст кандидата на президентських виборах Ксенії Собчак. Але від цього їх маніпулятивний зміст не зміниться, - інформує replyua.net з посиланням на блог оглядачки на порталі «День».
Блогер нагадує, що російським політолог Станіслав Белковський проговорився: жоден демократичний російський президент не буде повертати Крим, адже проти цього виступатиме його електорат. Якщо вдуматись, то Собчак не сказала нічого нового – лише зробила реверанс в бік міжнародного права. По суті, вона констатувала: ось цю норму ми порушили, і ось цю, а тепер думайте що з цим робити, а ми тим часом нікуди не підемо.
Ніби на фоні пропутінців ця риторика виглядає більш адекватною, але від того, що в брехню додали 60% правди, вона це не перестала бути брехнею. Коли нам нагадують про долю російськомовних жінок і дітей в Криму, то намагаються відвернути нашу увагу від більш важливих речей: від репресій, розгорнутих проти українських громадян на їх же землі окупантом, від арештів, масових обшуків, позасудових страт, викрадень, прав корінного народу Криму, якого видавлюють з батьківщини. А нам пропонують бути прагматичними – але насправді такі заяви нічим не відрізняються від того, що вже озвучували Навальний, Ходорковський та інші. Нам варто усвідомити, що в РФ немає політичного життя і виборів, адже вся країна перетворена на велику машину війни. А озвучуючи написані у Кремлі заяви, Собчак продовжує війну проти кожного з нас, - наголошує журналіст.