валюта
СпецтемаЗамминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ

Історик відкрив таємницю скандальних заяв Собчак

Історик відкрив таємницю скандальних заяв Собчак
За словами історика Павла Правого (Бондаренка), у президенти балотуються для досягнення однієї з двох цілей: або «засвітитись», або ж щоб допомогти одному з фаворитів. Ксенія Собчак в РФ – це другий варіант, тому не варто радіти її заявам про «приналежність Криму Україні», - інформує replyua.net.

Як нагадує Бондаренко, Собчак ніколи не була в опозиції до Путіна, і в 2014 році гаряче підтримувала анексію Криму. Саме тому ні про яке протистояння говорити не доводиться, і фігуру Собчак на президентських виборах ввели лише для того, щоб допомогти Путіну. Всі слова Собчак, у тому числі – про Крим – варто сприймати виключно у цьому контексті.

При цьому варто нагадати, що сам Путін вже кілька днів тому черговий раз почав примирливу риторику – мовляв, «братські народи», не варто конфліктувати з Україною тощо. Ймовірно, це підготовка до виходу з конфлікту на Донбасі. Чому саме зараз? Бо нещодавно було оприлюднено свіжі рейтинги політиків, і стало зрозуміло, що ті, на кого ставили у Кремлі, явно не є лідерами симпатій українських виборів. А, отже, розраховувати на скору капітуляцію Києва не доводиться. І якщо з Донбасу вийти доволі просто (російських військ же там «немає»), то з Кримом все набагато складніше. Саме тому риторику вирішили випробувати спершу на Собчак. Потім Путін (який, звісно ж, переможе на виборах), скаже, що позицію його конкурента підтримало багато виборців, і варто шукати якийсь компроміс. Тож цілком можливо, що йдеться про плани «відповзання» Кремля з окупованих територій, - прогнозує Бондаренко.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ

Срочно: Ученые назвали точную дату конца света: уже совсем скоро
Важное за сутки
26 окт 2017
15186

Замминистра отказалась разговаривать на русском в прямом эфире росТВ

Эмине Джапарова, занимающая должность первого замминистра информационной политики Украины, в ходе прямого включения одного из российских телеканалов, отказалась от перехода на русский язык, передает

25 окт 2017
10854

Блогер рассказал, когда европейские автомобили будут стоить в Украине дешевле, чем в Германии

В последнее время у многих украинцев усилилась тяга ко всему европейскому и они начали покупать машины на европейских номерах, объединятся в партии, и требовать для себя европейских цен на

Последние новости

Суд не прислушался к новому адвокату Януковича

Этот простой и увлекательный метод поможет возобновить взаимопонимание в вашей семье

Історик відкрив таємницю скандальних заяв Собчак

Самую дорогую в мире пряность теперь выращивают и в Украине

Казанський: розповім такі факти про замах на Мосійчука, про які мовчать інші ЗМІ

Експерт: у друга Путіна залишилось лише два виходи

Бабченко: чудовим життям живете, російські нащадки!

Нусс: не диктатура нам нужна. Украине нужен порядок, безопасность и контроль на улицах

Трамп собирается ввести чрезвычайное положение в США

«Укроборонпром» не пустил аудиторов для проверки

Синоптики предупредили жителей некоторых областей о резком ухудшении погоды

Нацбанк не будет запрещать российский рубль в Украине

Теракт в Киеве: Порошенко отреагировал на покушение на Мосийчука

Столтенберг: Украина – это главная причина отношений между НАТО и РФ

Moody's: банковская система Украины почти победила кризис

Думала, что успею проскочить: Правоохранитель рассказал о первых показаниях Зайцевой

У Путина прокомментировали покушение на Мосийчука

Агрессия Путина в Украине: РФ перебрасывает в Крым новейшую военную технику

Для развлечения: в центре Харькова студент начал стрелять c балкона

Обещаний не давал: Умеров выступил с громким заявлением

 Новости за день