Історик відкрив таємницю скандальних заяв Собчак

За словами історика Павла Правого (Бондаренка), у президенти балотуються для досягнення однієї з двох цілей: або «засвітитись», або ж щоб допомогти одному з фаворитів. Ксенія Собчак в РФ – це другий варіант, тому не варто радіти її заявам про «приналежність Криму Україні», - інформує replyua.net.
Як нагадує Бондаренко, Собчак ніколи не була в опозиції до Путіна, і в 2014 році гаряче підтримувала анексію Криму. Саме тому ні про яке протистояння говорити не доводиться, і фігуру Собчак на президентських виборах ввели лише для того, щоб допомогти Путіну. Всі слова Собчак, у тому числі – про Крим – варто сприймати виключно у цьому контексті.
При цьому варто нагадати, що сам Путін вже кілька днів тому черговий раз почав примирливу риторику – мовляв, «братські народи», не варто конфліктувати з Україною тощо. Ймовірно, це підготовка до виходу з конфлікту на Донбасі. Чому саме зараз? Бо нещодавно було оприлюднено свіжі рейтинги політиків, і стало зрозуміло, що ті, на кого ставили у Кремлі, явно не є лідерами симпатій українських виборів. А, отже, розраховувати на скору капітуляцію Києва не доводиться. І якщо з Донбасу вийти доволі просто (російських військ же там «немає»), то з Кримом все набагато складніше. Саме тому риторику вирішили випробувати спершу на Собчак. Потім Путін (який, звісно ж, переможе на виборах), скаже, що позицію його конкурента підтримало багато виборців, і варто шукати якийсь компроміс. Тож цілком можливо, що йдеться про плани «відповзання» Кремля з окупованих територій, - прогнозує Бондаренко.