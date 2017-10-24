Експерт: не важливо що говорить надувна лялька Собчак – її у будь-який момент можуть здути і покласти назад на полицю

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За словами російського політолога Ігора Ейдмана, Ксенія Собчак і висунення її кандидатури на президентських виборах – не більше, ніж чергова маніпуляція кремлівських політтехнологів, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.Так, Ейдман наголошує, що використання Собчак – не більше, ніж елементарна маніпуляція в два ходи. У Кремлі просто побоялись реєструвати Навального в якості кандидата. Відтак, вся мережа його прибічників буде зараз працювати на організацію бойкоту виборів. Все це може, у свою чергу, призвести до того, що явка на голосування у Москві та інших великих містах впаде до настільки низького рівня, що соромно стане навіть кремлівським політтехнологам. Саме тому у Кремлі вирішили змінити повістку дня і відвернути увагу висуненням Собчак.Кремлівські маніпулятори просто знайшли резинову надувну ляльку і почали процес її надування. Тому абсолютно неважливо що саме ця лялька говорить і як поводиться. Головне це те, що у будь-який момент цю ляльку можуть здути і покласти назад на запилену полицю. Але найбільший сором у тому, що, здавалося б, навіть опозиційні автори говорять про Собчак як про серйозного кандидата. Зараз навколо неї цілий натовп політтехнологів, експертів, політологів, кожен готується надувати (чи то ляльку, чи то замовника). Але не допустять – бюджети, на відміну від ляльки, не гумові, - зауважує Ейдман.