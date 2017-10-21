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Російський політолог довів, що Собчак – колабораціоніст

Російський політолог довів, що Собчак – колабораціоніст
За словами відомого російського політолога Ігоря Ейдмана, у російському політикумі не залишилось фігур, які були б не пов’язані з Кремлем, - про це інформує replyua.net з посиланням на допис, опублікований оглядачем на порталі «Обозреватель».

Так, політолог нагадує, що російського політичного колабораціоніста виявити доволі просто – він озвучує п’ять основних тез, які вигідні Кремлю. Ксенія Собчак, яка балотується на пост президента, не одинока у своєму прагненні підтримати Володимира Путіна. Власне, маркером колаборантів серед опозиції може слугувати те, що ця особа, по-перше, вірить, що вибухи у Москві та Волгодонську у 1999 році були організовані не Володимиром Путіним та ФСБ. Крім того, в їх очах Путін особисто непричетний до вбивства Бориса Немцова – вони вважають, що все це зробили або Рамзан Кадиров, або якісь міфічні «силовики».

Більше того, ці люди знаходять аргументи на користь позиції, що, незважаючи на загальновідомі факти масових фальсифікацій на виборах, Путін є легітимним президентом. Вони закликають не називати путінський режим «злочинним», «бандитським», «фашистським», «незаконним» - на їх переконання цей режим «гібридний», бо він має елементи демократії, а це буцімто вказує на його легітимність. Але вінцем їх доказів є те, що Путін буцімто не веде агресивну війну проти України – мовляв, там триває громадянська війна. Все це вказує на осіб, які лише виконують роль демократичної ширми,за якою ховає свою сутність путінський режим – зауважує політолог.
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