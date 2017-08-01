Блогер: ось вам «друзі України» в Росії

Блогер Богдан Карпенко аналізує заяви так званих російських опозиціонерів і вказує на ознаки, за якими можна зрозуміти їх суть, - за інформацією replyua.net, відповідний допис блогер розмісти на власній сторінці в соціальній мережі.
Так, блогер аналізує дописи одно з так званих «російських опозиціонерів», який називає себе противником путінського режиму. Але замість того, щоб боротись з Кремлем, він закликає до бунту громадян України. Так, блогер ділиться світлинами, на яких зафіксовано дописи Костянтина Борового, називаючи його представником «кумедного запоребрика». Боровий розпочав активні заклики до повалення державного режиму в Україні після того, як з’явилась новина про втрату громадянства Михеїлом Саакашвілі – з того часу він повчає українців у соціальних мережах і вимагає, щоб у Києві було організовано бунт.
Блогер зауважує, що Боровий якраз є правильним російським опозиціонером. Такий функціонер не повинен ставити ультиматуми Путіну – натомість об’єктом його уваги є противники Путіна. Зрозуміло, що як тільки такий «опозиціонер» розгорне реальну ( а не в соціальних мережах) боротьбу проти Путіна, його швидко замінять на правильного опозиціонера. Власне, це все, що треба знати про так званих «російську опозицію» та «російських друзів України», - наголошує блогер.