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СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Піонтковський: американці вдарили в саме серце російської політичної системи

Піонтковський: американці вдарили в саме серце російської політичної системи
Російський політолог Андрій Піонтковський для видання «Новое Время» пояснив який із інструментів, передбачених американським біллем про санкції щодо Російської Федерації, матиме найбільш руйнівний вплив на Кремль, - інформує replyua.net.

Так, Піонтковський нагадує про основні тези законопроекту: заборона інвестицій, обмеження обміну технологіями, допомога державам, які потерпіли від російської агресії. Але найбільш болючим для Кремля, скоріше за все, стане зобов’язання Міністерства фінансів кожні півроку звітувати перед Конгресом про активи Володимира Путіна та осіб, наближених до нього.

Звісно, американцям давно і добре відомо все про кошти, які встиг вкрасти та «заховати» у західних банках Кремль. Але відтепер ці відомості будуть доступними для широкого загалу, що б’є у саме серце російської політичної системи. Наприклад, Іран та Північна Корея, які відповідно до цього закону теж отримали статус членів «вісі зла» не постраждають так сильно, адже їх еліта не має звички скуповуватись у в італійських магазинах, навчати дітей в американських вузах, відпочивати на французькому лазуровому узбережжі та зберігати кошти в швейцарських банках. У тому, що стосується можливої відповіді Кремля, то вона просто смішна. Перша заява стосувалася видворення американських дипломатів (як виявилось, озвученої Путіним кількості громадян США навіть не набереться серед всього дипломатичного корпусу Вашингтону в РФ). Інший вихід – нагнітання ситуації в Україні та Сирії. Але, здається, навіть у Кремлі вже зрозуміли, що американців це не вразить, - зауважує політолог.
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