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СпецтемаПредставление с Саакашвили уходит на второй план по сравнению с двумя другими тревожным новостями с Юга Украины, – политолог

Експерт: у Кремля немає ніякого плану

Експерт: у Кремля немає ніякого плану
Політолог Лілія Шевцова у своєму матеріалі для видання «Радіо Свобода» пояснює чому у Москви немає виходу із ситуації, в яку її загнав Путін власноруч, - про це інформує replyua.net.

Так, Шевцова зауважує, що на фоні прийняття білля про санкції у Вашингтоні, Москва зайнята обговоренням дрібниць на зразок того як вплинуть санкції на повсякденне життя пересічного росіянина. Крім того, активно плануються заходи у відповідь, які мають показати американцям що вони «не праві». Між тим, у Кремлі намагаються не помічати головного – санкції будуть визначати вектор розвитку зовнішньої політики Заходу на багато років вперед. І в цій політиці за Росією міцно закріплене звання світової парії, поряд з Іраном та Північною Кореєю.

Всі пропозиції щодо «асиметричної відповіді» на американські санкції показують не лише інтелектуальний рівень тих, хто пропонує, а і ілюструють безвихідь, в якій опинився Кремль. Будь-які з озвучених пропозицій можна назвати м’яко кажучи «екзотичними»: відновити СРСР (от тільки з ким?), підтримати КНДР (що на це скажуть Токіо та Сеул?), запросити Іран до Євразійського Союзу (а думку Лукашенка та Назарбаєва спитали?). Все це виглядає як комариний писк над вухом слона – Вашингтон навіть не відчує укусу. Здається, єдина відповідь, яка доступна Кремлю – це традиційне російське «бомбити Воронеж», - зауважує політолог.
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