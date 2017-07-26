Експерт: у Кремлі жалкують, що не зробили цього раніше

Експерт-політолог Олеся Яхно-Белковська на персональній сторінці в соціальній мережі коментує внутрішньоросійську реакцію на можливе введення нових санкцій проти РФ, - про це інформує новинний портал replyua.net.
Так, вчора вночі відбулось голосування Палати представників (нижньої палати парламенту США – ред.) за законопроект, який передбачає введення економічних санкцій проти трьох основних противників Вашингтону – Ірану, Корейської народно-демократичної республіки та Російської Федерації. Проект підтримали чотириста дев’ятнадцять депутатів, лише троє висловились проти цієї ініціативи.
За словами політолога, в Кремлі пожалкували, що не вислали американських дипломатів до того, як голосування за санкції відбулось – таким чином було втрачено гарний аргумент для внутрішньої пропаганди. Так, якби видворення дипломатичного корпусу Вашингтону відбулось до голосування, останнє можна було б пояснити «хворобливою реакцією» Білого дому. Але у поточній ситуації доводиться говорити про те,що причиною голосування є «внутрішньоамериканські розбірки». Російські депутати не соромляться озвучувати такі думки навіть на російському телебаченні, - зауважує Яхно-Белковська.