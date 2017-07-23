Російський журналіст: немає різниці між «навальністом» і «путіністом»

Російський журналіст і блогер Олександр Тверской на власній сторінці в Фейсбук проводить паралелі між прихильниками президента РФ Володимира Путіна та «опозиціонера» Олексія Навального, називаючи їх, відповідно, навальністами та путіністами, - інформує replyua.net.
Так, блогер наголошує, що для нього віднині немає різниці між прихильниками Путіна та Навального. Табори як одного, так і іншого демонструють неадекватність в оцінці як власних лідерів, так і реальності, що їх оточує. Зокрема, прихильники Навального повною мірою осягли мистецтво «двомислення» - їх герой, звісно, критикує систему, але є плоттю від плоті її. Всі інтелектуальні зусилля навальністів спрямовані виключно на те, як би виправдати свого лідера і присвоїти йому найкращі людські якості. Будь-який вчинок «опозиціонера» вони пояснюють наявністю «вищої мети».
Два основні аргументи прихильників Навального – по-перше, якщо не він – то хто, і, по-друге, він робить хоч щось. Навальніст не терпить думки, яка відрізняється від його власної. А його думка це те, що вклав у його голову його «лідер». Якщо хтось наважується критикувати Навального, він відразу нарікається агентом ФСБ. Чи нічого це вам не нагадує? – зауважує журналіст.