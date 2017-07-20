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Журналіст: навіщо ви дивились це кіно?

Журналіст: навіщо ви дивились це кіно?
Журналіст Євгеній Кузьменко на власній сторінці в Фейсбук дав кілька коментарів щодо найбільш гучного інформаційного приводу останніх пари годин – дебатів, в яких взяли участь російський політик Олексій Навальний та терорист Ігор Стрєлков-Гіркін, - про це повідомляє новинний портал replyua.net.

Так, Кузьменка цікавить відповідь на одне питання: шановні пані та панове, маючи українське громадянство і перебуваючи на території України, чому ви змушували себе дивитись це низькопробне кіно з претензією на політику? Наприклад, перший оратор навряд чи має щось додати до того, що вже зроблено – зруйнований Донбас, знекровлена Україні та тисячі трупів. Другий оратор – пупсик лише на фоні людожерів, які зараз сидять у Кремлі. Варто змінитись декораціям, як ми побачимо омолоджену версію Путіна – тільки більш лицемірного і хитрого, такого, який вміє ладнати з Заходом.

Зрозуміло, що Навальний і зараз, і в майбутньому буде говорити тільки те, що сподобається його аудиторії. А подобається їй слухати про те, що українці – фашисти, американці – вороги, у Європі – виключно геї, а Росія встає з колін. Власне, навіщо знову повторювати це нудне заїжджене кіно? – цікавиться журналіст.
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