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Муждабаєв: із задоволенням видалю цих людей із друзів

Муждабаєв: із задоволенням видалю цих людей із друзів
Як інформує replyua.net, у соціальних мережах обговорюють чергову скандальну заяву російського опозиціонера Олексія Навального. Кілька коментарів з цього приводу дав і український журналіст кримськотатарського походження Айдер Муждабаєв, - відповідний допис розміщено на його сторінці в Фейсбук.

Так, блогер заявив, що на його сторінку в соціальній мережі чекає масштабна «чистка» – він має намір видалити зі списку друзів чимало людей. Справа в тому, що всі вони вважають «політичні дебати» з військовим злочинцем етичною нормою та грамотним і продуманим піар-ходом. На думку Муждабаєва, ці люди демонструють ідеальне поєднання двох нестерпних якостей – аморальність та ідіотизм.

Нагадаємо, представник російської «несистемної опозиції» Олексій Навальний на власному сайті заявив, що готовий провести публічні дебати з очільником руху «Новоросія», терористом, який захоплював місто Слав’янськ на Донеччині, Ігорем Стрєлковим-Гіркіним. На думку російського політика, це дасть йому змогу заявляти про себе як про кандидата на президентський пост, який представляє, у тому числі, «патріотів». Який зв'язок між патріотизмом та вторгненням на територію іншої держави Навальний не пояснив.
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