Антироссийские санкции из-за Крыма сильно ударили по России, - Керри

Выступая в Вашингтоне на конференции «Передача эстафеты» возглавляющий Государственный департамент США Джон Керри сделал заявление, что причиной того, что Европа ввела санкции против Российской Федерации, стали старания администрации Барака Обамы, о чем сообщает «Радио Свобода».
Как информирует replyua.net, Керри заявил: «В то время, когда российская сторона осуществила вторжение на территорию Абхазии, Грузии и Южной Осетии, никто ничего не сделал, не предпринял никаких шагов для применения санкций. Однако когда к власти пришли мы, а Россия вторглась в Украинское государство, то нам удалось поднять Европу и ввести антироссийские санкции. Стоит отметить, что эти самые санкции стали тяжелейшим ударом по России. Они дали четко понять, что за такие поступки ей придется дорого заплатить. Несмотря ни на кого в Европе, кто там хотел аннулировать эти санкции, нам удалось на протяжении постоянного времени сохранять их в попытке заставить выполнить соглашения, достигнутые на переговорах в Минске».
Насколько известно, помимо экономических санкций за незаконную аннексию Крымского полуострова и военную агрессию на востоке Украинского государства, Соединенные Штаты Америки вводят против Кремля и некоторые другие ограничения.