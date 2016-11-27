Стрелков: Россия близится к развалу

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На своей странице в социальной сети боевик заявил, что действия нынешнего руководства России приближают страну к распаду. Одна из причин – создание численных этнических армий.Причиной подобного комментария бывшего лидера так называемой «ДНР» стал переброс в субъект РФ Тыву военной бригады численностью 1300 человек, из которых только сто солдат не имеют тюркских корней. «Создание таких этнических армий может принести России дополнительные проблемы», - заявляет Игорь Стрелков-Гиркин, известный также под позывным Стрелок. В подтверждение своим словам он ссылается на неспокойную Чечню, а говоря о конкретном регионе, рассказывает, что в "90-х русских в Тыве убивали едва ли не ежедневно".До этого Гиркин неоднократно заявлял в медийном пространстве о том, что Россия как государство близится к распаду. Тем не менее, процесс этот не мгновенный и будет происходить постепенно.