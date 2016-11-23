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МИД РФ беспокоит желание Хорватии помочь Украине вернуть свои территории

МИД РФ беспокоит желание Хорватии помочь Украине вернуть свои территории
Внешнеполитическое ведомство России заявило о своей обеспокоенности в связи с планами Хорватии оказать помощь Украине мирно реинтегрировать оккупированные Донецкую и Луганскую области. Об этом сообщает replyua.net со ссылкой на пресс-службу российского МИДа. Особенную тревогу у Москвы вызвало недавнее подписание между Киевом и Загребом договора о сотрудничестве во многих сферах, в числе которых указан мирный процесс реинтеграции оккупированных территорий Донбасса. Российский МИД тревожит то, что украинские власти намерены применить опыт Хорватии по возвращению своих территорий.

«Мы серьезно озабочены этим шагом, который на официальном уровне подтвердил глава хорватского правительства Андрей Пленкович в рамках его визита в Киев 21 ноября», - идет речь в сообщении.

В Министерстве иностранных дел России уверенны, что создание новой структуры на основе договора приведет к тому, что Киев не будет выполнять свои обязательства, указанные в Минских соглашениях. А процесс обсуждения Хорватией и Украиной перспективы возвращения Крыма в состав Украины в России считают абсурдом.

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