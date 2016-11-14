валюта
СпецтемаПономарь: отличная воскресная новость

Следком РФ предъявил обвинения четырем комбатам ВСУ

Следком РФ предъявил обвинения четырем комбатам ВСУ
В Следственном комитете Российской Федерации сообщили о предъявлении обвинения в использовании незаконных методов ведения войны сразу четырем командирам Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает replyua.net.

В соответствии с текстом сообщения, опубликованном на сайте ведомства, заочные обвинения получили руководители 92-й и 72-й отдельных механизированных бригад подполковники Виктор Николюк и Андрей Соколов, командир 44-й отдельной артиллерийской бригады полковник Олег Лисовой и бывший командир 72-й ОМБР Андрей Грищенко.

В пресс-службе Следкома отметили, что в настоящее время проводится расследование «преступлений против мира и безопасности человечества». Также там анонсировали продолжение сбора доказательств для проведения в будущем процесса, подобного Нюрнбергскому.

Следует напомнить, что в День независимости Украины 24 августа, Следственный комитет России завел дело в отношении украинских генералов по делу о якобы применении запрещенных методов ведения войны.

В первых числах сентября Следком сообщил о начале расследования дела о геноциде на Донбассе. Его фигурантами оказались пять высокопоставленных украинских военных, среди которых оказались министр обороны Степан Полторак и глава Генштаба Виктор Муженко.

1 ноября следователи Российской Федерации начали расследование уголовных производств по отношению к четырем командиров ВСУ. Их обвиняли в причастности к обстрелу гражданской инфраструктуры Донбасса.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Впечатление петербуржца от посещения Крыма
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 ноя 2016
13534

Українська дипломатія Клімкіна-Порошенка: провал за провалом

Українське суспільство традиційно звикло критикувати владу за блокування реформ, боротьби з корупціонерами та олігархічним засиллям. Це цілком зрозуміло: українці орієнтуються на внутрішні проблеми у

13 ноя 2016
9703

Блогер розставив всі крапки над «і» з приводу технічного стану «Адмірала Кузнецова»

Блогер Олександр Коваленко розповів на своїй сторінці в Фейсбук про причини постійних технічних неполадок на єдиному в російському флоті авіаносці «Адмірал Кузнецов», - про це інформує replyua.net.


Свежие новости

По всій Україні організовують акції протесту, пропонуючи учасникам по 500 гривень - Луценко

У Польщі розправилися з особами, які спалили Український прапор

Общественный деятель задала Авакову три вопроса касаемо Анастасии Деевой

Бойко не витримав критику від Ляшка і... (ВІДЕО)

Жебрівський розповів, що не збирається їхати в Одесу на місце Саакашвілі

Під Радою вимагають якомога скоріше надати право НАБУ на проведення незалежного прослуховування

Следком РФ предъявил обвинения четырем комбатам ВСУ

У зв'язку з можливими терактами з 15 листопада в Києві перекриють вул. Хрещатик

В СНБО отрицают создание штаба для «борьбы с Майданом»

СБУ в Запоріжжі затримала кримінального авторитета

Почему Трамп является проектом ФСБ – мнение Юрия Фельштинского

За перший місяць опалювального сезону українці використали майже 0.5 мільярда кубів газу

НАЗК передало в суд перший протокол проти керівника "Україна Соборна"

Фридман: первый раз в жизни реально боюсь

Власти Польши заявили о своей непричастности к сжиганию украинского флага

Эксперты рассказали, как нужно правильно завтракать

Трамп сделал первые назначения, определившись со старшим советником

В России надеются, что Трамп признает аннексию Крыма

В Торецке задержан несовершеннолетний диверсант, совершивший попытку подорвать дом

Ле Пен обратилась к европейцам с призывом не бояться Путина

 Новости за день