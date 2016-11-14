Следком РФ предъявил обвинения четырем комбатам ВСУ

В Следственном комитете Российской Федерации сообщили о предъявлении обвинения в использовании незаконных методов ведения войны сразу четырем командирам Вооруженных Сил Украины. Об этом сообщает replyua.net.
В соответствии с текстом сообщения, опубликованном на сайте ведомства, заочные обвинения получили руководители 92-й и 72-й отдельных механизированных бригад подполковники Виктор Николюк и Андрей Соколов, командир 44-й отдельной артиллерийской бригады полковник Олег Лисовой и бывший командир 72-й ОМБР Андрей Грищенко.
В пресс-службе Следкома отметили, что в настоящее время проводится расследование «преступлений против мира и безопасности человечества». Также там анонсировали продолжение сбора доказательств для проведения в будущем процесса, подобного Нюрнбергскому.
Следует напомнить, что в День независимости Украины 24 августа, Следственный комитет России завел дело в отношении украинских генералов по делу о якобы применении запрещенных методов ведения войны.
В первых числах сентября Следком сообщил о начале расследования дела о геноциде на Донбассе. Его фигурантами оказались пять высокопоставленных украинских военных, среди которых оказались министр обороны Степан Полторак и глава Генштаба Виктор Муженко.
1 ноября следователи Российской Федерации начали расследование уголовных производств по отношению к четырем командиров ВСУ. Их обвиняли в причастности к обстрелу гражданской инфраструктуры Донбасса.
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