«Турецкий поток»: ловушка для экономики Украины или России? Мнения экспертов

Соглашение о строительстве «Турецкого потока» - газопровода между Россией и Турцией – вряд ли значительно повлияет на объем транзита российского газа через Украину, признает значительная часть экспертов. Более того, часть экспертов сомневается, что его удастся реализовать в полной мере. Политологи же видят в соглашении, которое Кремль и Анкара подписали 10 октября, не столько экономический интерес России, как ее желание продемонстрировать, что западные санкции не действуют, и что Россия не страдает от внешнеполитической изоляции. Об этом эксперты отметили в эфире радио Свобода, передает replyua.net.
Эксперт по международным вопросам, председатель фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко считает, что «Турецкий поток» экономически выгоден только Турции, тогда как с российской стороны преобладает политическая мотивация, а именно – намерение навредить Украине и продемонстрировать неэффективность санкций. «Турции нужна только одна ветвь – она намерена дополнительно получать 12-13 миллиардов кубов. Если загрузка нового потока будет больше, то это может означать потери для украинского транзита. Это не экономика, а геополитическая игра, и здесь цель не так выгода, как потребность нанести вред Украине. К тому же не следует забывать, что Турция умышленно не подписалась под санкциями против России, поэтому на ее территории «Газпром» и связанные с ним предприятия, часть из которых находится под западными санкциями, смогут работать и чувствовать себя, как рыба в воде, считает аналитик.
Со своей стороны исполнительный директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос, предполагает, что расходы на новый газовый проект дополнительно ослабят российскую экономику, а об эффективности «Турецкого потока» говорить рано, потому что за два года ситуация в мире и в самой России может измениться кардинально. «Мое личное мнение: чем больше Россия вкладывает денег в подобные проекты – тем быстрее истощается ее экономика. Что это навредит Украине, или позволит России преодолеть изоляцию – всего лишь пустая иллюзия. И, что будет с Россией за два года, какая будет ситуация в ЕС, какими будут западные санкции против России – непонятно», - отмечает Семиволос.
Однако, уточняет эксперт, Турция не поддержала западные санкции против России, а кроме того, вряд ли США будет давить на Анкару, чтобы она признавала санкции против предприятий, связанных с российским «Газпромом». Поэтому российская и турецкая части потока вряд ли будут зависеть от вопроса санкций направления, говорит Семиволос.
Эксперт «Дикси групп» Роман Ницович видит в «Турецком потоке» преимущественно пиар российской стороны. «Это попытка продемонстрировать, что проект успешен, что изоляция не срабатывает. Однако речь идет исключительно о необходимости турецкого рынка. Это тот предел, до которого договорились Россия и Турция, поскольку Турция хочет сама управлять потоками, и не согласится на обычный транзит российского газа по своей территории. Это ключевая страна для поставок энергоресурсов из месторождений в восточном Средиземноморье. Потери для Украины – возможны, их никто не исключает, но очень незначительные. Речь идет о тех объемах, которые идут по югу Украины в Турцию», - отмечает эксперт.
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