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Так кто же победил на выборах в РФ? И были ли выборы?

Так кто же победил на выборах в РФ? И были ли выборы?
Президент РФ Владимир Путин 18 сентября уже ближе к полуночи объявил, что, по данным exit poll, за "Единую Россию" проголосовало 44,5% избирателей. В то же время, по подсчетам Государственной автоматизированной системы "Выборы", ЕР победила в 79 из 89 одномандатных округов после подсчета 7,84% протоколов. Что результат выборов будет в пользу «Единой России», мало кто сомневался. Так же, как и в том, что нарушения проведения выборов будут многочисленными. Подтасовка, «карусели», нарушения от Владивостока до Калининграда, – все, что успели зафиксировать наблюдатели (кстати, они были немногочисленны, да и без поддержки международных коллег). Гораздо больше всех интересовал вопрос явки. В этот раз и сами россияне говорят о ее «обвале», – минус составляет порядка 20%. Владимир Рыжков, кандидат от партии «Яблоко» одной из причин низкой явки называет то, что часть образованных и прогрессивно мыслящих избирателей, а это до 70% в городах-миллионниках, не верит в какое бы то ни было значение Госдумы. Она, по его словам, стала напоминать Верховный Совет времен Советского Союза, – безголосая и безликая.

Тем временем в оккупированном Крыму выборы в Госдуму массово проигнорировали крымские татары. Лидер крымско-татарского народа Рефат Чубаров написал об этом на свой странице в социальных сетях. По его словам, в Симферополе на избирательные участки пришло всего 9% избирателей, остальные 90% – крымские татары – выборы проигнорировали.

Но самая интересная интрига должна начаться 19 сентября. Большинство международных организаций и стран, в том числе и Украина, заявляли ранее, что не признают выборы в Российскую Думу, поскольку российские власти собрались их проводить и на территории украинского Крыма. Но смогут ли они и, главное, захотят ли признать российские выборы нелегитимными, остается пока под вопросом. Ведь парадокс в том, что любое обсуждение выборов, по сути, будет признавать законность их проведения.

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