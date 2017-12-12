Песков посмеялся над новым заявлением Саакашвили

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, прокомментировал недавнее заявление Михаила Саакашвили о том, что Путин обменяет его на разведчиков из Украины, а также вышлет самолет за грузинским политиком в том случае, если суд признает его агентом ФСБ, информирует replyua.net со ссылкой на Лайф.ру.
«С большим волнением наблюдаем за эволюцией его заявлений. И, конечно, исходя из гуманитарных соображений, испытываем большую обеспокоенность на фоне того, что слышим в его исполнении», - заявил Песков. Когда журналисты поинтересовались у него, сможет ли Кремль действительно выслать самолет, чтобы «эвакуировать» Саакашвили, пресс-секретарь лишь рассмеялся и подчеркнул, что на подобные вопросы он отвечать не собирается. Напомним, что суд Киева освободил грузинского политика. Меру пресечения просили в виде домашнего ареста с использованием электронного браслета.
Сам Саакашвили предложил обменять его на пленных украинских разведчиков, если следствие докажет, что он агент спецслужб РФ. Политик отметил, что Путин будет рад такому обмену и вышлет за ним самолет.