Журналист: «Россияне радуются, и про первые два раза уже не вспоминают»

Роман Цимбалюк, украинский журналист, на своей странице в Фейсбуке пишет о том, что президент Путин приказал вывести войска из Сирии, и в российских телевизорах сегодня большая радость, ведь все празднуют победу над терроризмом, сообщает replyua.net.
«Еще все рады, что Путин отдал третий приказ за последние два года выводить войска из этой страны. Про первые два указания не вспоминают, но архив УНИАН помнит все. На экране российские самолеты, солдаты и синхроны Путина по пять минут. Гордость распирает, ну или должна распирать, всех. Критическое мышление не приветствуется», - отмечает Цимбалюк. По его словам, если в телевизоре сказали, что бомбили только террористов, значит, так и было, но при этом никто не думает даже называть цену этого «триумфа» и говорить, сколько человек погибло в ходе этой военной операции.
«Российское общество было равнодушно к потерям своей страны на Донбассе. Погибших списывают в архив и идут дальше. Действуют как пресс. Чтобы ему противостоять, нам надо действовать вместе, всем», - добавил журналист.