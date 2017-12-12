В России признали, что их «победа» в Сирии теперь может обернуться для россиян терактами по всей стране

Президент РФ Путин заявил, что из Сирии выведут российские войска: 23 самолета, 2 вертолета К-52, отряд военной полиции, спецназ, военно-полевой госпиталь, отряд центра разминирования. В Сирии останутся: личный состав баз Хмеймим и Тартус, авиаэскадрилья в 13-15 самолетов, частные военные компании – «защитников ДНР» утилизировать. Причина вывода войск – «практически полное поражение противники». Практически полностью пораженный ИГИЛ сразу же начал наступление на северо-западе Абу-Камаль. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист и блогер Дмитрий Вовнянко.
По его словам, в это же время глава ФСБ России заявил, что наибольшую угрозу для России теперь составляет возвращение в Россию бывших участников бандформирований, для террора на территории РФ. «Что это было? Ну вот для чего несколько лет подряд Россия «ложила» в Сирии своих граждан? Зачем самолеты разбивала, с Турцией едва не разругалась, шаланду «Адя Кузя» гоняла вокруг Европы под смех всего мира? Чтобы теперь была угроза террора на территории России? Это так выглядит победа по-русски?», – задается вопросом журналист.
Дмитрий Вовнянко отмечает, что остается лишь поздравить РФ с этакой победой и пожелать ей вскоре получить такую же победу на Донбассе. То есть – забраться полностью с украинской земли.