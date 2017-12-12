В России приняли окончательное решение об Олимпиаде – 2018

Члены олимпийского собрания ОКР (Олимпийский комитет России) приняли единогласное решение поддержать участие российских спортсменов под нейтральным флагом в Зимних Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхане. Как передает replyua.net, соответствующую информацию распространили в пресс-службе организации. Отмечается, что в связи с таким решением, участники собрания приняли постановление принять исполкому и руководству Олимпийский комитет России все меры к обеспечению участия российских спортсменов в Олимпиаде-2018.
За день до голосования, представители ОКР выступили с единым заявлением от лица российских спортсменов. В тексте заявления подчеркивается, что спортсмены хотят принимать участие в Олимпиаде в Пхенчхане не из-за личных амбиций, а ради родины и болельщиков.
Как уже сообщалось, исполнительным комитетом Международного олимпийского комитета на заседании в Лозанне (Швейцария) было решено приостановить членство Олимпийского комитета России в организации и отстранить Россию от участия в Олимпийских играх 2018 года.